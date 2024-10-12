Güncel mevduat kazanç tablosu: Bankaların faiz yarışında son durum ne? İşte yüksek getiri sağlayacak o güncelleme...

Merkez Bankası'nın 4 Ekim haftasına ilişkin verilerine göre 1-3 ay vadede yıllık ortalama mevduat faizi yüzde 59.74 seviyesinde seyrediyor. Bazı bankalarda yüzde 45-46 faizler uygulanırken bazı bankalarda( özellikle şubesiz dijital bankalarda) bu oranlar 'yeni müşteriye özel' yüzde 53-54 seviyelerine kadar yükselebiliyor.

Faiz avcısı olmak gerekiyor

Politika faizinde yakın vadede bir indirim beklenmese de tahminler 2025'in ilk aylarına ertelendi. Dolayısıyla mevduattan yüksek getiri için halen fırsat mevcut. Yüksek getiri tutarını mevduatlarda değerlendirmek isteyenlerin tam anlamıyla faiz kovalaması gerekiyor. Aynı banka ile çalışmak ya da vade bitiminde faizleri takip etmemek fırsatları kaçırmanıza neden olabilir. Diğer bankaların faiz oranlarını takip etmek getiriyi de yüksek oranda artırabilir.