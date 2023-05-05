GREEN CARD SONUÇ | dvprogram.state.gov BAŞVURU ve SORGULAMA EKRANI! 6 Mayıs 2023 Green Card (Yeşil Kart) çekiliş sonucu saat kaçta?

GREEN CARD NEDİR?

Green Card olarak bilinen Yeşil Kart, Amerika Birleşik Devletleri Kongresi tarafından yapılması zorunlu Çeşitlilik Göçmenlik Programı olarak bilinir. Her yıl Amerika'ya az göçmen gönderen ülkelerin vatandaşlarına rastgele seçim yöntemiyle 55,000 göçmen vizesi alma fırsatı sağlamaktadır.