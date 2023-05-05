GREEN CARD SONUÇ | dvprogram.state.gov BAŞVURU ve SORGULAMA EKRANI! 6 Mayıs 2023 Green Card (Yeşil Kart) çekiliş sonucu saat kaçta?
dvprogram.state.gov adresi Green Card çekiliiş sonucunu sorgulamak isteyenler tarafından merak ediliyor. 6 Mayıs 2023 günü açıklanacak olan çekiliş sonuçları Amerika'da yaşama hayali kuranlar tarafından heyecanla bekleniyor. Green Card başvuruları 2022 yılı başvuruları 5 Nisan - 8 Kasım tarihleri arasında alınmıştı.İşte Green Card sonuç sorgulama ekranı...
ABD Freetown Büyükelçiliği tarafından verilen Yeşil Kart ile Amerika Birleşik Devletleri ABD'de yaşama ve çalışma imkanı elde etmek isteyen vatandaşlar 6 Mayıs 2023 tarihini heyecanla bekliyordu. İşte 2024 senesi için Green Card çekiliş sonuçları...
GREEN CARD (YEŞİL KART) BAŞVURULARI TAMAMLANDI!
ABD Freetown Büyükelçiliği tarafından her yıl alınan Green Card başvuruları bu yıl 5 Ekim'de başladı ve 8 Kasım'da sona erdi.
GREEN CARD BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
ABD Freetown Büyükelçiliği, başvuru sonuçlarının 6 Mayıs 2023 tarihinde açıklanacağını duyurdu. Green Card kura çekiliş sonuçlarının Türkiye saati ile 19:00'da açıklanması bekleniyor.
GREEN CARD MÜLAKATLARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Green Card çekiliş sonuçları kazananlarının mülakatları 1 Ekim 2023 - 30 Eylül 2024 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Green Card çekilişini kazanıp bu tarihler arasında vize almayanlar haklarını kaybedecek.
GREEN CARD NEDİR?
Green Card olarak bilinen Yeşil Kart, Amerika Birleşik Devletleri Kongresi tarafından yapılması zorunlu Çeşitlilik Göçmenlik Programı olarak bilinir. Her yıl Amerika'ya az göçmen gönderen ülkelerin vatandaşlarına rastgele seçim yöntemiyle 55,000 göçmen vizesi alma fırsatı sağlamaktadır.