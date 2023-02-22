Gözlerini test et! Gül demetinin içindeki kalemi süre dolmadan bulabilir misin? 500 kişiden 499'u direkt eleniyor!
Resimde bir gül demeti bulunuyor. Bu güzel güllerin arasına başarılı bir şekilde kalem gizlendi. Kalemi bulabilmek için karenin her kısmını detaylı bir şekilde incelemeniz gerekiyor. Sadece belirtilen süre içerisinde bulanlar başarılı olarak kabul ediliyor. Her zaman olduğu gibi bu zeka oyunu için belirlenmiş bir zaman sınırımız var. Peki, bu resimdeki kalemi 30 saniyeden daha kısa sürede buldunuz mu? Kalemi bulmak için zaman başladı.
22.02.2023 12:16 - Son Güncelleme: 22.02.2023 12:16
Gözlerini test et! Gül demetinin içindeki kalemi süre dolmadan bulabilir misin sorusu bu görsel bulmacada kullanıcılara yöneltildi. Testi paylaşan sitenin iddiasına göre, 500 kişiden 499'u direkt eleniyor. Sadece çok dikkatli insanların belirtilen süre zarfı içerisinde gülü bulabildiği söyleniyor. Şimdi dikkatli bir şekilde görüntüye bakın ve gizlenen kalemi belirtilen süre içinde bulmaya çalışın.
SÜRE DOLMADAN KALEMİ BULABİLİR MİSİN?
Resimde bir gül demeti bulunuyor. Bu güzel güllerin arasına başarılı bir şekilde kalem gizlendi.