Gözler oradaydı! Tek bir dilekçeyle maaş alma hakkı doğacak! Evlilikte 25 yılı aşana emeklilik müjdesi!

SGK'nın ev hanımları bağlamında başlattığı emeklilik fırsatında yeni ilerlemeler yaşanmaya devam ediyor. Herhangi bir işte çalışmamasına karşın belirli şartları taşıyan bütün kadınların alakalı SGK programı yardımıyla emekli olma fırsatı elde etmesi olası duruma getirildi. Ev hanımlarının emekli olmasının önündeki engeller bir bir kalkıyor. İşte ev hanımlarını emekli yapacak o fırsatlar