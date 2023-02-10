Gözler oradaydı! Netleşti! Hiç evi olmayıp kendi evini kendi yapana devletten 200.000 TL hibe para yardımı!

Devlet barınma desteği paketlerini genişletti. 2023 senesinde barınma yardımı içinde prefabrik ve betonarme ev gerçekleştirmek isteyenler ekstra ödeme alabiliyor. Prefabrik ve betonarme ev yardım desteği yoksulluk sınırın altında olan kişilere verilebilecektir. Hanede tespit edilen birey başı aylık gelir toplamı asgari ücretin 1/3'ünden az olan yani fakirlik sınırının altında olan kişiler bu desteği alabilecek. Prefabrik ya da betonarme ev inşa yardımı hususunda işsiz ve yoksul vatandaşlar bu yardımdan faydalanabilecek.