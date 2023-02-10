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Haberler Trend Gözler oradaydı! Netleşti! Hiç evi olmayıp kendi evini kendi yapana devletten 200.000 TL hibe para yardımı!

Gözler oradaydı! Netleşti! Hiç evi olmayıp kendi evini kendi yapana devletten 200.000 TL hibe para yardımı!

Devlet 200 bin TL yardım veriyor. Bu anlamda kendi evini yapmak isteyenlere büyük bir yardım olan bu 200 bin TL kişileri sevindirdi. Peki bu yardımı herkes alabilecek mi? En çok merak edilen soru bu oldu. Bu yardımdan yararlanmak bağlamında lüzumlu koşullar nedir? Peki başvurular nereye ve nasıl yapılacak?

takvim.com.tr
10.02.2023 19:30 - Son Güncelleme: 10.02.2023 19:30
Gözler oradaydı! Netleşti! Hiç evi olmayıp kendi evini kendi yapana devletten 200.000 TL hibe para yardımı!

Devlet barınma desteği paketlerini genişletti. 2023 senesinde barınma yardımı içinde prefabrik ve betonarme ev gerçekleştirmek isteyenler ekstra ödeme alabiliyor. Prefabrik ve betonarme ev yardım desteği yoksulluk sınırın altında olan kişilere verilebilecektir. Hanede tespit edilen birey başı aylık gelir toplamı asgari ücretin 1/3'ünden az olan yani fakirlik sınırının altında olan kişiler bu desteği alabilecek. Prefabrik ya da betonarme ev inşa yardımı hususunda işsiz ve yoksul vatandaşlar bu yardımdan faydalanabilecek.

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Gözler oradaydı! Netleşti! Hiç evi olmayıp kendi evini kendi yapana devletten 200.000 TL hibe para yardımı!

Kendi evini yapmak isteyen yoksul ve muhtaç vatandaşlar artık prefabrik ve betonarme evler için sübvansiyon olmaya hak kazanmıştır.

Gözler oradaydı! Netleşti! Hiç evi olmayıp kendi evini kendi yapana devletten 200.000 TL hibe para yardımı!

Bu 200 bin TL maddi destek olarak Prefabrik ve betonarme ev almak isteyen vatandaşlar; ikamet etmekte oldukları sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarından talep etmeliler. Yoksulluk sınırının altında olamayan vatandaşların bu yardımı almaları uygun görülmemektedir.

Gözler oradaydı! Netleşti! Hiç evi olmayıp kendi evini kendi yapana devletten 200.000 TL hibe para yardımı!

Prefabrik Ev Yardımı Kimlere Yapılacak? Yardım Şartları Nelerdir?

Prefabrik ve betonarme ev yardım desteği yoksulluk sınırın altında olan vatandaşlara verilecektir. Hanede bulunan kişi başı aylık gelir toplamı asgari ücretin 1/3'ünden az olan yani yoksulluk sınırının altında olan vatandaşlar bu desteği alabilecek. Prefabrik ya da betonarme ev inşa yardımı hususunda işsiz ve yoksul vatandaşlar bu yardımdan faydalanabilecek.

Gözler oradaydı! Netleşti! Hiç evi olmayıp kendi evini kendi yapana devletten 200.000 TL hibe para yardımı!

Prefabrik Ve Betonarme Ev Yardımı Şartları Şu Şekildedir;

Ev yapılması istenilen yerin tam hisseli tapusuna sahip olunması.

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olunması gerekir.

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