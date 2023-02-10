Gözler oradaydı! Netleşti! Hiç evi olmayıp kendi evini kendi yapana devletten 200.000 TL hibe para yardımı!
Devlet 200 bin TL yardım veriyor. Bu anlamda kendi evini yapmak isteyenlere büyük bir yardım olan bu 200 bin TL kişileri sevindirdi. Peki bu yardımı herkes alabilecek mi? En çok merak edilen soru bu oldu. Bu yardımdan yararlanmak bağlamında lüzumlu koşullar nedir? Peki başvurular nereye ve nasıl yapılacak?
Devlet barınma desteği paketlerini genişletti. 2023 senesinde barınma yardımı içinde prefabrik ve betonarme ev gerçekleştirmek isteyenler ekstra ödeme alabiliyor. Prefabrik ve betonarme ev yardım desteği yoksulluk sınırın altında olan kişilere verilebilecektir. Hanede tespit edilen birey başı aylık gelir toplamı asgari ücretin 1/3'ünden az olan yani fakirlik sınırının altında olan kişiler bu desteği alabilecek. Prefabrik ya da betonarme ev inşa yardımı hususunda işsiz ve yoksul vatandaşlar bu yardımdan faydalanabilecek.
Prefabrik Ev Yardımı Kimlere Yapılacak? Yardım Şartları Nelerdir?
Prefabrik ve betonarme ev yardım desteği yoksulluk sınırın altında olan vatandaşlara verilecektir. Hanede bulunan kişi başı aylık gelir toplamı asgari ücretin 1/3'ünden az olan yani yoksulluk sınırının altında olan vatandaşlar bu desteği alabilecek. Prefabrik ya da betonarme ev inşa yardımı hususunda işsiz ve yoksul vatandaşlar bu yardımdan faydalanabilecek.