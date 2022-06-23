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Gözler oradaydı! Memur enflasyon farkı ne kadar? Emekli 2022 Temmuz zammı kaç para oldu? İşte kalem kalem rakamlar...

2022 yılını ilk 6 ayında ciddi bir artış gösteren enflasyon rakamları nedeniyle vatandaşların maaş zammı beklentileri de artmış durumda. Enflasyon verilerine göre belirlenecek zam oranları için henüz bir rakamın daha açıklanması beklenirken, yüzde 35'lik bir zam kesinleşmiş durumda. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) yeni enflasyon beklenti anketini de açıklamasının ardından zam oranları netlik kazandı. Beklenti ise haziran ayı için yüzde 3,77 olarak dikkat çekiyor.

takvim.com.tr
23.06.2022 09:10 - Son Güncelleme: 23.06.2022 09:10
Gözler oradaydı! Memur enflasyon farkı ne kadar? Emekli 2022 Temmuz zammı kaç para oldu? İşte kalem kalem rakamlar...

Memur enflasyon farkı ne kadar? Emekli 2022 Temmuz zammı kaç para oldu? İşte kalem kalem rakamlar ile ilgili detaylar merak ediliyor. Milyonlarca memur ve emekli Temmuz ayında açıklanacak maaş zammını sabırsızlıkla bekliyor. TCMB'nin kritik enflasyon tahminini paylaşmasının ardından zam oranının yüzde 40'ın üzerine çıktığı görüldü.

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Gözler oradaydı! Memur enflasyon farkı ne kadar? Emekli 2022 Temmuz zammı kaç para oldu? İşte kalem kalem rakamlar...

Merkez Bankası Enflasyon Beklentisini Duyurdu!

Emekli ve memur aylıklarına yapılacak zamda enflasyon rakamları belirleyici oluyor. Buna göre yılın ilk 6 ayına ilişkin rakamlara göre yapılacak zam oranları da netlik kazanacak.

Gözler oradaydı! Memur enflasyon farkı ne kadar? Emekli 2022 Temmuz zammı kaç para oldu? İşte kalem kalem rakamlar...

Enflasyon rakamları için yapılacak TÜİK açıklaması merakla beklenirken, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCBM) beklenti anketi de dikkat çekiyor.

Gözler oradaydı! Memur enflasyon farkı ne kadar? Emekli 2022 Temmuz zammı kaç para oldu? İşte kalem kalem rakamlar...

Merkez Bankası Haziran ayı için Piyasa Katılımcıları Anketi'ni yayımlamıştı. Buna göre Haziran ayı enflasyonu beklentisi yüzde 3,77 olarak dikkat çekiyor.

Gözler oradaydı! Memur enflasyon farkı ne kadar? Emekli 2022 Temmuz zammı kaç para oldu? İşte kalem kalem rakamlar...

Şayet bu oranların gerçekleşmesi halinde 6 aylık verilerine göre emeklilere ve memurlara yapılacak zam oranlarının yüzde 40'lara dayanması bekleniyor.

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