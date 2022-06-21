GÖZLER ORADAYDI! Kurban Bayramı öncesinde hesaplarınıza 1100 TL aktarılacak! PTT kurban yardımı başvuru şartları neler?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan Kurban Parası Yardımı!

Pek çok değişik başlık altında geliştirmiş bulunduğu sosyal yardım modelleri ve başka hizmetleri yardımıyla vatandaşlar doğrultusundan yakından takip edilen kamu kurumlarından olan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 2022 yılının başında duyurmuş bulunduğu güncel hizmetlerini aktarmaya sürat kesmeden devam ediyor.