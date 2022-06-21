GÖZLER ORADAYDI! Kurban Bayramı öncesinde hesaplarınıza 1100 TL aktarılacak! PTT kurban yardımı başvuru şartları neler?
Bu yıl 9 Temmuz tarihinde başlayacak olan Kurban Bayramı evvel devlet kurumları harekete geçti. Birçok değişik başlık altında gereksinim sahiplerine kurban yardımı iletmek üzere çalışmalar başlatan kamu kurumlarından biri de Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı oldu. Bakanlık, nakdi yardımına dair detayları paylaştı. İşte Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın kurban yardımına dair haberin devamı
21.06.2022 11:55 - Son Güncelleme: 21.06.2022 11:55
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan Kurban Parası Yardımı!
Pek çok değişik başlık altında geliştirmiş bulunduğu sosyal yardım modelleri ve başka hizmetleri yardımıyla vatandaşlar doğrultusundan yakından takip edilen kamu kurumlarından olan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 2022 yılının başında duyurmuş bulunduğu güncel hizmetlerini aktarmaya sürat kesmeden devam ediyor.
Bünyesine, devre devre yeni hizmetler ekleyen ve sahip olunan hizmetlerinin kapsamlarını genişleten bakanlık, Kurban Bayramı evvel de gereksinim sahipleri amacıyla harekete geçti.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın Kurban Bayramı evvel yapmış bulunduğu duyuru ile birlikte, gereksinim sahiplerine nakdi yardımın uygulanacağı bilgi kapasitesi kaydedildi.