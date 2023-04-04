RAMAZAN İMSAKİYE
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Gören dönüp bir daha bakıyor! Türkiye'de bir ilk... Sadece o ilimizde görüldü! Bu kırmızı muz resmen altın değerinde...

Türkiye'de tarım sektöründe eşi benzerine rastlanmamış bir ilke imza atıldı. Bir girişimci Antalya'nın Manavgat ilçesinde gerçekleştirdiği projeyle ilk kez kırmızı muz üretimini başardı. Maldivler'den getirdiği kırmızı muz fidanlarını serasında yetiştiren Öncel, ilk hasadın mutluluğunu ve heyecanını yaşarken seri üretim için de ar-ge çalışmalarına devam ettiğini açıkladı.

04.04.2023 09:30 - Son Güncelleme: 04.04.2023 09:30
Gören dönüp bir daha bakıyor! Türkiye’de bir ilk... Sadece o ilimizde görüldü! Bu kırmızı muz resmen altın değerinde...

Gören dönüp bir daha bakıyor! Türkiye'de bir ilk... Sadece o ilimizde görüldü! Bu kırmızı muz resmen altın değerinde... Antalya'da 150 dönüm alan üzerinde beş yıldır muz üretimi gerçekleştiren vatandaş Türkiye'de kırmızı muz üreterek bir ilke imza attı. Bilindiği üzere kırmızı muz tropikal bölgelerde bile ender yetişiyor ve sınırlı sayıda üretiliyor. Özellikle tropik meyve üretimine yoğunlaşan girişimci kırmızı muz üretimiyle de tarım sektörüne yeni bir alternatif sunuyor.

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Gören dönüp bir daha bakıyor! Türkiye’de bir ilk... Sadece o ilimizde görüldü! Bu kırmızı muz resmen altın değerinde...

"ÇOK FARKLI BİR LEZZETİ VAR"

Kırmızı muzun dünyanın tropik bölgelerinde ender olarak yetiştirilen ve yoğun talep gören bir ürün olduğuna dikkat çeken Öncel, "Diğer muzlardan farkı ise hem rengi hem de farklı vitaminler içerir.

Gören dönüp bir daha bakıyor! Türkiye’de bir ilk... Sadece o ilimizde görüldü! Bu kırmızı muz resmen altın değerinde...

Kırmızı kan hücrelerini çoğaltır, bunun yanı sıra kalp kaslarını güçlendirir, sindirim sistemini dengeler, uyku problemleri ve cilt hastalıklarında oldukça faydası vardır.

Gören dönüp bir daha bakıyor! Türkiye’de bir ilk... Sadece o ilimizde görüldü! Bu kırmızı muz resmen altın değerinde...

Kırmızı muzun çok farklı bir lezzeti var, herkesin denemesini isterim. Kırmızı muz ağacı diğer muz ağaçlarına göre gövde ve boy uzunluğu olarak farklı bir yapısı var ve gövdeden itibaren kırmızı renktedir.

Gören dönüp bir daha bakıyor! Türkiye’de bir ilk... Sadece o ilimizde görüldü! Bu kırmızı muz resmen altın değerinde...

Yılda bir defa ürün verir ve sonrasında ağacı keseriz ve altından çıkan fidan ile tekrar yeşerir" dedi.

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