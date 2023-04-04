Gören dönüp bir daha bakıyor! Türkiye'de bir ilk... Sadece o ilimizde görüldü! Bu kırmızı muz resmen altın değerinde... Antalya'da 150 dönüm alan üzerinde beş yıldır muz üretimi gerçekleştiren vatandaş Türkiye'de kırmızı muz üreterek bir ilke imza attı. Bilindiği üzere kırmızı muz tropikal bölgelerde bile ender yetişiyor ve sınırlı sayıda üretiliyor. Özellikle tropik meyve üretimine yoğunlaşan girişimci kırmızı muz üretimiyle de tarım sektörüne yeni bir alternatif sunuyor.