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Gerçekleşirse 60 yıl daha yaşayacağız! Bilim insanlarından çarpıcı keşif: İnsan ömrü uzayacak! 120-125-130-135 yaşında...

Günümüzde ortalama insan ömrünün 75-80 yaş arasında olduğu bir dönemde, 21. yüzyılın hedefi insan ömrünü 130 yaşına kadar çıkarmak. Ancak bu hedef, beraberinde çeşitli sorunları getirebilir. Uzun ömür, sağlık hizmetleri, sosyal güvenlik, nüfus artışı gibi konularda yeni zorlukları da beraberinde getirebilir. Moleküler Biyoloji ve Genetik Uzmanı Prof. Dr. Korkut Ulucan, "Hücrelerimiz zaten ilk oluştuğunda yaklaşık 130-135 yıllık bir ömür ile oluşurlar, çevresel faktörlerin genlerimiz üzerindeki etkisiyle bu 130-135 yıllık süreçler azalıyor" dedi.

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Giriş Tarihi 08 Ağustos 2023, 09:38 Güncelleme 08 Ağustos 2023, 09:42
Gerçekleşirse 60 yıl daha yaşayacağız! Bilim insanlarından çarpıcı keşif: İnsan ömrü uzayacak! 120-125-130-135 yaşında... 1

İnsan ömrü ile ilgili yapılan son araştırmalarda çarpıcı sonuçlar elde edildi. Kayıtlara geçmiş en uzun yaşayan kişi olan Fransız Jeanne Calment, 122 yaşında hayatını kaybetti. Bilim insanları, Calment'in uzun yaşam hikayesini inceleyerek, insan ömrünün maksimum ne kadar olabileceğini araştırdı. Yapılan çalışmalar sonucunda, teorik olarak insanların 130, 135 yaşına kadar yaşayabileceği sonucuna ulaşıldı. İşte detaylar...

Gerçekleşirse 60 yıl daha yaşayacağız! Bilim insanlarından çarpıcı keşif: İnsan ömrü uzayacak! 120-125-130-135 yaşında... 2

ABD'li milyarder Jeff Bezos ve Rus internet girişimcisi Yuri Milner, yaşlanma karşıtı çalışmalar yapan Altos Labs şirketini destekliyor. Bu çabalara olan destek, daha uzun ve sağlıklı bir yaşamın mümkün olabileceği düşüncesini güçlendiriyor.

Gerçekleşirse 60 yıl daha yaşayacağız! Bilim insanlarından çarpıcı keşif: İnsan ömrü uzayacak! 120-125-130-135 yaşında... 3

"Hücresel Gençleştirme Programı" adını alan ve Altos Labs tarafından yürütülen bu projede hem akademiden hem de sahadan birçok bilim insanı görev alacak. İlk etapta San Francisco ve İngiltere'de çalışmalarını yürütecek şirket, aynı zamanda Japonya ile de çeşitli konularda iş birliği yapmayı hedefliyor.

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