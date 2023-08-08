Gerçekleşirse 60 yıl daha yaşayacağız! Bilim insanlarından çarpıcı keşif: İnsan ömrü uzayacak! 120-125-130-135 yaşında...

1 İnsan ömrü ile ilgili yapılan son araştırmalarda çarpıcı sonuçlar elde edildi. Kayıtlara geçmiş en uzun yaşayan kişi olan Fransız Jeanne Calment, 122 yaşında hayatını kaybetti. Bilim insanları, Calment'in uzun yaşam hikayesini inceleyerek, insan ömrünün maksimum ne kadar olabileceğini araştırdı. Yapılan çalışmalar sonucunda, teorik olarak insanların 130, 135 yaşına kadar yaşayabileceği sonucuna ulaşıldı. İşte detaylar...

2 ABD'li milyarder Jeff Bezos ve Rus internet girişimcisi Yuri Milner, yaşlanma karşıtı çalışmalar yapan Altos Labs şirketini destekliyor. Bu çabalara olan destek, daha uzun ve sağlıklı bir yaşamın mümkün olabileceği düşüncesini güçlendiriyor.