Gerçek ATM 200 TL'yi geri verince ortaya çıktı! Cüzdanınıza iyi bakın! Varsa başınıza talih kuşu kondu!
Hatalı basım banknotlar meraklıları tarafından yoğun ilgi görmeye devam ediyor. Özellikle kesim hataları, renk hataları ya da baskı hataları gibi farklı türlerde içeren banknotlar koleksiyoncular tarafından aranan parçalar olabiliyor. Kocaeli'de yaşayan bir vatandaş ATM'den 200 TL yatırdığında, kendisine geri iade edilen parayı incelerken sahte paranın olduğundan şüphelendi. Bankaya durumu bildiren vatandaş yapılan araştırmalar sonucunda paranın sahte olmadığını öğrendi.
Son zamanlarda hatalı basım banknotların koleksiyonerlerin ilgisini çektiği konuşuluyor. Hatalı basım banknotların nadir ve ilgi çekici paralar olarak değerlendirilebildiği ifade ediliyor. Hatta bazı durumlarda da yüksek fiyatlara satıldığı iddia ediliyor. Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde bir market işletmecisi, bankaya para yatırırken geri gelen 200 TL'lik banknotu önce sahte zannettiyse de banka paranın sahte olmadığını açıkladı. Paraya ise teklifler yağıyor.
Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde bir market işletmecisi, bankaya para yatırırken geri gelen 200 TL'lik banknotu önce sahte zannetti.
Banka görevlilerinin incelemesiyle paranın sahte olmadığı, koleksiyoncuların ilgileneceği türde bir baskı hatası olduğu anlaşıldı.
Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde yaşayan market işletmecisi vatandaş, bayram yoğunluğunda kazandığı paraları bankaya yatırarak değerlendirmek istedi.
Yatırdığı paradan 200 TL'lik bir banknotun hatalı para uyarısıyla tekrar kendisine dönmesi üzerine durumu sorunca gerçek ortaya çıktı.