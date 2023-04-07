Gerçek ATM 200 TL’yi geri verince ortaya çıktı! Cüzdanınıza iyi bakın! Varsa başınıza talih kuşu kondu!

Son zamanlarda hatalı basım banknotların koleksiyonerlerin ilgisini çektiği konuşuluyor. Hatalı basım banknotların nadir ve ilgi çekici paralar olarak değerlendirilebildiği ifade ediliyor. Hatta bazı durumlarda da yüksek fiyatlara satıldığı iddia ediliyor. Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde bir market işletmecisi, bankaya para yatırırken geri gelen 200 TL'lik banknotu önce sahte zannettiyse de banka paranın sahte olmadığını açıkladı. Paraya ise teklifler yağıyor.