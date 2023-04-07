RAMAZAN İMSAKİYE
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Haberler Trend Gerçek ATM 200 TL'yi geri verince ortaya çıktı! Cüzdanınıza iyi bakın! Varsa başınıza talih kuşu kondu!

Gerçek ATM 200 TL'yi geri verince ortaya çıktı! Cüzdanınıza iyi bakın! Varsa başınıza talih kuşu kondu!

Hatalı basım banknotlar meraklıları tarafından yoğun ilgi görmeye devam ediyor. Özellikle kesim hataları, renk hataları ya da baskı hataları gibi farklı türlerde içeren banknotlar koleksiyoncular tarafından aranan parçalar olabiliyor. Kocaeli'de yaşayan bir vatandaş ATM'den 200 TL yatırdığında, kendisine geri iade edilen parayı incelerken sahte paranın olduğundan şüphelendi. Bankaya durumu bildiren vatandaş yapılan araştırmalar sonucunda paranın sahte olmadığını öğrendi.

07.04.2023 15:33 - Son Güncelleme: 07.04.2023 15:33
Gerçek ATM 200 TL’yi geri verince ortaya çıktı! Cüzdanınıza iyi bakın! Varsa başınıza talih kuşu kondu!

Son zamanlarda hatalı basım banknotların koleksiyonerlerin ilgisini çektiği konuşuluyor. Hatalı basım banknotların nadir ve ilgi çekici paralar olarak değerlendirilebildiği ifade ediliyor. Hatta bazı durumlarda da yüksek fiyatlara satıldığı iddia ediliyor. Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde bir market işletmecisi, bankaya para yatırırken geri gelen 200 TL'lik banknotu önce sahte zannettiyse de banka paranın sahte olmadığını açıkladı. Paraya ise teklifler yağıyor.

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Gerçek ATM 200 TL’yi geri verince ortaya çıktı! Cüzdanınıza iyi bakın! Varsa başınıza talih kuşu kondu!

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde bir market işletmecisi, bankaya para yatırırken geri gelen 200 TL'lik banknotu önce sahte zannetti.

Gerçek ATM 200 TL’yi geri verince ortaya çıktı! Cüzdanınıza iyi bakın! Varsa başınıza talih kuşu kondu!

Banka görevlilerinin incelemesiyle paranın sahte olmadığı, koleksiyoncuların ilgileneceği türde bir baskı hatası olduğu anlaşıldı.

Gerçek ATM 200 TL’yi geri verince ortaya çıktı! Cüzdanınıza iyi bakın! Varsa başınıza talih kuşu kondu!

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde yaşayan market işletmecisi vatandaş, bayram yoğunluğunda kazandığı paraları bankaya yatırarak değerlendirmek istedi.

Gerçek ATM 200 TL’yi geri verince ortaya çıktı! Cüzdanınıza iyi bakın! Varsa başınıza talih kuşu kondu!

Yatırdığı paradan 200 TL'lik bir banknotun hatalı para uyarısıyla tekrar kendisine dönmesi üzerine durumu sorunca gerçek ortaya çıktı.

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