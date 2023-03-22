Gelecekten geliyor, 2050’leri yaşatacak! Tıpkı bir insan gibi! Korktuğunu itiraf eden Ceo ’’İnsanlara ihtiyaç duymayan, kendi kararlarını veren...’’

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Her şey bambaşka olacak, beklenen gün geldi! ChatGPT gibi uygulamalarla giderek artan yapay zeka teknolojisinin tıpkı elektrik veya internet gibi önemli bir dönüm noktası olacağını söyleyen uzmanlar, dünyanın şimdiye kadar gördüğü her şeyden daha büyük bir değişikliğe sebep olabileceğini belirtiyor. Google ChatGPT'ye rakip yapay zekalı sohbet robotu Bard'ı test kullanımına sundu. Şu an sadece 2 ülkedeki kullanıcılar için açılan erişim hakkı için bir bekleme listesine kayıt olmak gerekiyor. İşte detaylar...
Yapay zeka çalışmaları hızlandı. Yapay zekanın yükselişi de bir çok soruyu beraberinde getiriyor. Bilindiği üzere Google, ChatGPT rakibi Bard'ı geçtiğimiz ay tanıtmıştı. Yapay zeka sohbet aracı Bardı bugün itibariyle bazı ülkelerde kullanıma açıldı. Peki Bard ile neler yapılabilir? ChatGPT'yi yaratan şirketin CEO'su Sam Altman yapay zekâ için "İnsanlığın şimdiye kadar geliştirdiği en büyük teknoloji olabilir" yorumunda bulundu. İşte Bard hakkında bilgiler ve Altman'ın ürküten o açıklamaları...
Google CEO'su Sundar Pichai "Daha fazla insan Bard'ı kullanmaya ve yeteneklerini test etmeye başladıkça, yapay zeka robotumuz bizi şaşırtacak. Bazı şeyler yanlış gidecek. Ancak kullanıcı geri bildirimleri ürünü ve temel teknolojiyi geliştirmek için kritik önem taşıyor." dedi.
Bununla birlikte, Google Microsoft tarafından satın alınan yapay zeka robotu ChatGPT'yi yakalamak adına acele ettiği için şirket içinde bazı eleştirilere maruz kalmıştı.
Google başkan yardımcıları Sissie Hsiao ve Eli Collins ise yazdıkları blog yazısında, "Bard'ı test ederek şimdiye kadar çok şey öğrendik ve onu geliştirmenin bir sonraki kritik adımı daha fazla insandan geri bildirim almak." ifadelerini kullandı.