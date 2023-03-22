Gelecekten geliyor, 2050’leri yaşatacak! Tıpkı bir insan gibi! Korktuğunu itiraf eden Ceo ’’İnsanlara ihtiyaç duymayan, kendi kararlarını veren...’’

Yapay zeka çalışmaları hızlandı. Yapay zekanın yükselişi de bir çok soruyu beraberinde getiriyor. Bilindiği üzere Google, ChatGPT rakibi Bard'ı geçtiğimiz ay tanıtmıştı. Yapay zeka sohbet aracı Bardı bugün itibariyle bazı ülkelerde kullanıma açıldı. Peki Bard ile neler yapılabilir? ChatGPT'yi yaratan şirketin CEO'su Sam Altman yapay zekâ için "İnsanlığın şimdiye kadar geliştirdiği en büyük teknoloji olabilir" yorumunda bulundu. İşte Bard hakkında bilgiler ve Altman'ın ürküten o açıklamaları...