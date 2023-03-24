Gamsızlığıyla nam salan 3 burç! Karşısındaki ağzıyla kuş tutsa boş... Kafasına eseni yapıyorlar. Bazı burçlar diğerlerine göre daha rahat ve esnek olabilirken bazıları daha tutkulu ve hırslı olabiliyor. Karakteristik özelliklerine göre bazı burçlar daha vurdumduymaz olarak biliniyor. Çevresinde yaşanan olayları pek ciddiye almayarak etrafındakileri şaşırtıyorlar. Bugün bu burçları tek tek size anlatıyoruz.