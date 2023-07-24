Futbol dünyasını çılgına çeviren optik illüzyon! Fotoğraftaki Lionel Messi'yi bulabilir misin?
Lionel Messi'nin yer aldığı optik illüzyon testi, tüm dünyada büyük bir ilgi uyandırıyor. Test, Messi'nin yüzünün birçok diğer futbolcunun yüzüyle bir araya getirilerek oluşturulan bir görsel içinde yer aldığı bir bulmacayı içeriyor. Testi hazırlayanlar futbolseverlere sadece 8 saniye süre vererek Messi'nin yüzünü bulmalarını istiyor ve bunun sadece keskin gözlere sahip kişilerin başarabileceğini vurguluyor.
24.07.2023 16:10 - Son Güncelleme: 24.07.2023 16:10
Dünya genelinde binlerce kişiye uygulanan bu optik illüzyon testi büyük bir yankı uyandırdı. hazırlayanlar, keskin gözlere sahip futbolseverlerin sadece 8 saniyede yıldız futbolcuyu bulabileceğini ifade etti. Testte sadece çok az kişi başarılı sonuca ulaşabiliyor. Peki, fotoğraftaki Lionel Messi'yi bulabilir misin? İşte futbol dünyasını çılgına çeviren optik illüzyon!
Testte Lionel Messi'nin gizlenmiş olduğu fotoğrafı doğru bir şekilde tespit etmek oldukça zorlu bir görev ve sadece çok az kişi 8 saniye içinde başarılı olabildi.