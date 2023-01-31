Fragman bitti asıl kar şimdi yağacak! Meteoroloji alarmı öttürdü! 48 il için tarih ve saat verildi! İliklerinize kadar hissedeceksiniz!
MGM 5 günlük hava durumunu yayımlarken o iller için de uyarıda bulundu. Megakent İstanbul başta olmak üzere halen bir çok ilde kar yağışı tam anlamıyla etkisini göstermedi. Bazı illerde yoğun kar yağışı başladı bazı illerde ise yağmurla karışık yağdı. Vatandaşlar karın ne zaman lapa lapa yağacağını araştırmaya başladı. Bu noktada 48 il için kar yağışı duyurusu yapıldı. Ayrıca Meteoroloji uzmanları da tarih ve saat verdi. ''İliklerinize kadar hissedeceksiniz!'' denildi. Fragman bitti asıl kar şimdi yağacak. İşte detaylar...
Kar ne zaman yağacak sorusu son günlerde sıklıkla araştırılır oldu. Ocak ayını geride bırakırken halen bir çok ilde kar yağmadı. Şubat ayıyla birlikte İstanbul için heyecanlı bekleyiş arttı. Meteoroloji uzmanları İstanbul için Şubat ayının ilk haftasını işaret ederken, diğer 48 il için ise kar uyarısı geldi bile. İşte Meteoroloji 5 günlük hava durumu rapor ve Meteoroloji uzmanlarından açıklamalar...
Soğuk hava dalgası yurdun tamamında etkisini göstermeye başladı. Son bir kaç gündür bir çok ilde havalar git gide soğudu. Öte yandan İstanbul için kar yağışının 3-4 Şubat'ta etkisini göstereceği açıklanmıştı. Ancak dün akşam saatlerinde İstanbul'un yüksek kesimlerinde kar yağışı etkisini göstermeye başladı bile.
Yılın ilk karı ile tanışan İstanbullular az da olsa karın keyfini çıkardı
İSTANBUL'A SAATLİ UYARI
Meteoroloji'nin İstanbul için yaptığı uyarıda bugün akşam 21.00'de karla karışık yağmur olarak başlayacak yağışın gece saatlerinde kara dönmesi ve sabah saatlerine kadar sürmesi beklendiği duyuruldu