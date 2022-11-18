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Haberler Trend Fotoğraftaki tilkiyi bulun! Saatlerce arayan da var 5 dakikada bulan da...Kendine çok güvenenler bile bu testi geçemedi...

Fotoğraftaki tilkiyi bulun! Saatlerce arayan da var 5 dakikada bulan da...Kendine çok güvenenler bile bu testi geçemedi...

Şimdiye kadar optik yanılsama testlerimizin bağımlısı olmuş olmalısınız. Arada sırada size görme yeteneğinizi ve dikkat edilmesi gereken ayrıntıları kontrol eden bazı ilginç testler getiriyoruz. Peki, bakalım siz göresledeki tilkiyi bulabilecek misiniz? İşte merak edilenler...

takvim.com.tr
18.11.2022 13:29 - Son Güncelleme: 18.11.2022 13:29
Fotoğraftaki tilkiyi bulun! Kendine çok güvenenler bile bu testi geçemedi...

Bu görüntüdeki gizli tilkiyi bulabilir misiniz? Kendine güvenenler bile bulmak için saatlerini harcadı!

GALERİ DEVAM EDİYOR
Fotoğraftaki tilkiyi bulun! Kendine çok güvenenler bile bu testi geçemedi...

GÖRSELDEKİ TİLKİ NEREDE?

Fotoğraftaki tilkiyi bulun! Kendine çok güvenenler bile bu testi geçemedi...

İşte beyaz yuvarlakla çizilmiş alanda saklanan tilkiyi görebilirsiniz.

Fotoğraftaki tilkiyi bulun! Saatlerce arayan da var 5 dakikada bulan da...Kendine çok güvenenler bile bu testi geçemedi...

Bu özdeş görseller arasında 7 fark var ve bu farklılıkları 19 saniye içinde bulmanız gerekiyor.

Fotoğraftaki tilkiyi bulun! Saatlerce arayan da var 5 dakikada bulan da...Kendine çok güvenenler bile bu testi geçemedi...

İşte aradaki 7 fark...

Fotoğraftaki tilkiyi bulun! Saatlerce arayan da var 5 dakikada bulan da...Kendine çok güvenenler bile bu testi geçemedi...

Yukarıdaki görselde, üç hediye kutusundan en ağırı olan Hediye Kutusunu belirlemeniz gerekmektedir. Uyanık bir zihin bu bulmacayı 11 saniyede çözebilir. Doğru cevaba ulaşmadan önce terazide tutulan her hediye kutusunu dikkatlice analiz etmeniz gerekir.

Fotoğraftaki tilkiyi bulun! Saatlerce arayan da var 5 dakikada bulan da...Kendine çok güvenenler bile bu testi geçemedi...

Bu zeka oyununda, tartı bir cevap bulmanızda size yardımcı olacaktır. Birinci turda terazinin üzerinde kırmızı kurdeleli bir kutu ve sarı kurdeleli bir kutu bekletildi. Bu durumda, kırmızı kurdele kutusu Daha Ağır ve sarı kurdele kutusu daha hafiftir. İkinci turda aynı kırmızı kurdeleli kutu ve yeni bir mavi kurdeleli kutu terazide tutuldu. Bu durumda, kırmızı kurdele kutusu daha hafif ve mavi kurdele kutusu daha ağırdır. Böylece her iki kutuyu birbirine bağlayarak, mavi kurdeleli kutunun üç farklı hediye kutusundan En Ağırı olduğu türetilebilir.

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