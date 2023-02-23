Flaş duyuru! 2 ayrılık kararı! Artık yerlerinde yeller esecek! Kardeşlerim’de bayrak değişimi yaşatacak

atv ekranlarında cumartesi günleri reyting rekorları kıran Kardeşlerim dizisinde heyecan dolu gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Son gelen bilgilere göre dizide iki bomba veda yaşanacak. Dizide Gönül karakterine hayat veren Evrim Doğan diziye veda eden ilk isim olacak. Ünlü oyuncu Evrim Doğan dizinin 83. bölümünde kadrodan ayrılacak. Öte yandan Afra karakteriyle adından söz ettiren Ecem Sena Bayır ekibe veda eden diğer isim olacak. Ünlü oyuncu Evrim Doğan gibi 83. bölümde ekiple vedalaşacak.