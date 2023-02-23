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Flaş duyuru! 2 ayrılık kararı! Artık yerlerinde yeller esecek! Kardeşlerim'de bayrak değişimi yaşatacak

Kardeşlerim'de bayrak değişimi yaşatacak 2 ayrılık kararı! Artık yerlerinde yeller esecek. Cumartesi günlerinin sevilen dizileri arasında yer alan Kardeşlerim gelecek bölümlerde bomba ayrılıklara sahne olacak. Aktarılan son bilgilere göre dizide yer alan iki isim vedasıyla seyirciyi üzecek. Afra karakterini canlandıran Ecem Sena Bayır ve Gönül karakterine hayat veren Evrim Doğan diziye veda eden kilit isimlerden olacak.

23.02.2023 10:39 - Son Güncelleme: 23.02.2023 10:39
Flaş duyuru! 2 ayrılık kararı! Artık yerlerinde yeller esecek! Kardeşlerim’de bayrak değişimi yaşatacak

atv ekranlarında cumartesi günleri reyting rekorları kıran Kardeşlerim dizisinde heyecan dolu gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Son gelen bilgilere göre dizide iki bomba veda yaşanacak. Dizide Gönül karakterine hayat veren Evrim Doğan diziye veda eden ilk isim olacak. Ünlü oyuncu Evrim Doğan dizinin 83. bölümünde kadrodan ayrılacak. Öte yandan Afra karakteriyle adından söz ettiren Ecem Sena Bayır ekibe veda eden diğer isim olacak. Ünlü oyuncu Evrim Doğan gibi 83. bölümde ekiple vedalaşacak.

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Flaş duyuru! 2 ayrılık kararı! Artık yerlerinde yeller esecek! Kardeşlerim’de bayrak değişimi yaşatacak

2 VEDA YAŞANACAK

Kardeşlerim dizisinde heyecan dolu gelişmeler yaşanırken ortaya çıkan son detaylar izleyicileri üzdü.

Flaş duyuru! 2 ayrılık kararı! Artık yerlerinde yeller esecek! Kardeşlerim’de bayrak değişimi yaşatacak

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, dizide iki bomba veda yaşanacak ve bu gelişme seyirciyi son derece üzecek.

Flaş duyuru! 2 ayrılık kararı! Artık yerlerinde yeller esecek! Kardeşlerim’de bayrak değişimi yaşatacak

İlk olarak Gönül karakteriyle dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Evrim Doğan diziye veda edecek.

Flaş duyuru! 2 ayrılık kararı! Artık yerlerinde yeller esecek! Kardeşlerim’de bayrak değişimi yaşatacak

Öte yandan Afra karakteriyle dikkat çeken Ecem Sena Bayır ekibe veda eden diğer isim olacak.

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