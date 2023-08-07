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Fiyatı yüzde 50 düşüyor! Vatandaşlar bayilere akın etti! Yeni Peugeot 208 ve yeni Honda Civic ÖTV şartsız satılacak!

Son zamanlarda ülkemiz otomobil piyasası, Yeni Honda Civic ve Peugeot 208 modelleriyle büyük bir heyecan yaşanıyor. Bu heyecanın arkasında yatan önemli bir gelişme ise Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) muafiyeti imkanıdır. Detayları incelendiğinde, bu muafiyetin sağladığı fırsatlar dikkat çekiyor. ÖTV muafiyeti imkanıyla ilgili yapılan son düzenlemeye göre, araç alımlarında 1 milyon TL alt sınırı getirilmiştir. Bu düzenlemeyle birlikte, belirli fiyat aralığına sahip olan araçlar ÖTV muafiyeti kapsamına girmektedir.

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Giriş Tarihi 07 Ağustos 2023, 08:50 Güncelleme 07 Ağustos 2023, 08:50
Fiyatı yüzde 50 düşüyor! Vatandaşlar bayilere akın etti! Yeni Peugeot 208 ve yeni Honda Civic ÖTV şartsız satılacak! 1

Devlet tarafından sunulan Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) muafiyet desteği sayesinde engelli vatandaşlar, sıfır otomobilleri özel tüketim vergisi ödemeden alma imkanına sahiptir. Cumhurbaşkanı kararıyla muafiyet sınırı 1 milyon 4 bin TL'ye yükseltilirken, bu kapsama giren modellerden biri de 997 bin TL'lik fiyatıyla Yeni Peugeot 208 oldu. Öte yandan Yeni Honda Civic için fiyat listesi ve ÖTV muafiyeti ile ilgili ayrıntılar da netleşti. İşte Honda Civic'in ÖTV'siz fiyat listesi ve bu muafiyetten yararlanmak için gerekli şartlar.

Fiyatı yüzde 50 düşüyor! Vatandaşlar bayilere akın etti! Yeni Peugeot 208 ve yeni Honda Civic ÖTV şartsız satılacak! 2

HONDA CİVİC 2023 ÖTV MUAFİYETLİ FİYAT LİSTESİ

2023 Honda Civic Sedan 1.5L VTEC Turbo ECO Elegance CVT Otomatik: 642.702 TL

2023 Honda Civic Sedan 1.5L VTEC Turbo ECO Executive + CVT Otomatik: 696.414 TL

Fiyatı yüzde 50 düşüyor! Vatandaşlar bayilere akın etti! Yeni Peugeot 208 ve yeni Honda Civic ÖTV şartsız satılacak! 3

2023 Honda Civic Sedan 1.5L VTEC Turbo Elegance CVT Otomatik: 642.702 TL

2023 Honda Civic Sedan 1.5L VTEC Turbo Executive + CVT Otomatik: 696.414 TL

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