Fiyatı yüzde 50 düşüyor! Vatandaşlar bayilere akın etti! Yeni Peugeot 208 ve yeni Honda Civic ÖTV şartsız satılacak!

Son zamanlarda ülkemiz otomobil piyasası, Yeni Honda Civic ve Peugeot 208 modelleriyle büyük bir heyecan yaşanıyor. Bu heyecanın arkasında yatan önemli bir gelişme ise Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) muafiyeti imkanıdır. Detayları incelendiğinde, bu muafiyetin sağladığı fırsatlar dikkat çekiyor. ÖTV muafiyeti imkanıyla ilgili yapılan son düzenlemeye göre, araç alımlarında 1 milyon TL alt sınırı getirilmiştir. Bu düzenlemeyle birlikte, belirli fiyat aralığına sahip olan araçlar ÖTV muafiyeti kapsamına girmektedir.
Devlet tarafından sunulan Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) muafiyet desteği sayesinde engelli vatandaşlar, sıfır otomobilleri özel tüketim vergisi ödemeden alma imkanına sahiptir. Cumhurbaşkanı kararıyla muafiyet sınırı 1 milyon 4 bin TL'ye yükseltilirken, bu kapsama giren modellerden biri de 997 bin TL'lik fiyatıyla Yeni Peugeot 208 oldu. Öte yandan Yeni Honda Civic için fiyat listesi ve ÖTV muafiyeti ile ilgili ayrıntılar da netleşti. İşte Honda Civic'in ÖTV'siz fiyat listesi ve bu muafiyetten yararlanmak için gerekli şartlar.
2023 Honda Civic Sedan 1.5L VTEC Turbo ECO Elegance CVT Otomatik: 642.702 TL
2023 Honda Civic Sedan 1.5L VTEC Turbo ECO Executive + CVT Otomatik: 696.414 TL
2023 Honda Civic Sedan 1.5L VTEC Turbo Elegance CVT Otomatik: 642.702 TL
2023 Honda Civic Sedan 1.5L VTEC Turbo Executive + CVT Otomatik: 696.414 TL