Fiyatı yüzde 50 düşüyor! Vatandaşlar bayilere akın etti! Yeni Peugeot 208 ve yeni Honda Civic ÖTV şartsız satılacak!

1

Devlet tarafından sunulan Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) muafiyet desteği sayesinde engelli vatandaşlar, sıfır otomobilleri özel tüketim vergisi ödemeden alma imkanına sahiptir. Cumhurbaşkanı kararıyla muafiyet sınırı 1 milyon 4 bin TL'ye yükseltilirken, bu kapsama giren modellerden biri de 997 bin TL'lik fiyatıyla Yeni Peugeot 208 oldu. Öte yandan Yeni Honda Civic için fiyat listesi ve ÖTV muafiyeti ile ilgili ayrıntılar da netleşti. İşte Honda Civic'in ÖTV'siz fiyat listesi ve bu muafiyetten yararlanmak için gerekli şartlar.