Fatih Sultan Mehmet, Kanuni Sultan Süleyman... Gördüğünüz tüm portreleri unutun! 500 yıl sonra bir kez daha çizdiler!
İranlı ressam Reza Hemma-Tirad 3 yıl boyunca tarihçilerle çalışarak 36 Osmanlı padişahının portrelerini tamamladı. Resimlerin görsel kalitesiyle hayran bile kalacaksınız. Tarih kitaplarında gördüğünüz padişah portleriyle bu portreler arasındaki farklar gerçeğin ötesine geçiyor. İranlı ressam tarafından portresi çizilen padişahlar ise merak ediliyor. Çizimler zihinlerdeki padişah görüntülerinden biraz farklı görünüyor.
24.04.2023 16:53 - Son Güncelleme: 24.04.2023 16:53
Asırlar boyunca üç kıtada hüküm süren Osmanlı padişahlarının portrelerini tarih kitaplarından hatırlıyoruz. Çoğu padişahın portresi 18 ve 19. yüzyılda çizildi. Konstantin Kapıdağlı Osman Gazi'den 3. Selim'e kadar gelen tüm padişahların portresini tek tek çizdi. Son olarak Türkiye'de yaşayan İranlı ressam Reza Hemma-Tirad 3 yıl boyunca tarihçilerle çalıştı ve 36 padişahın portresinin farklı bir versiyonunu çizdi.