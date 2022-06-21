Faizsiz olarak 60 ay geri ödemeli... 30 yaşın altında olan herkese 100 bin ve 275 bin TL tutarında ödeme müjdesi verildi!
Hazine ve Maliye Bakanlığı genç girişimci esnaflara ve usta esnaflara, 275 bin TL'ye kadar faizsiz kredi hizmeti verileceğini açıklayarak, kampanyaya ilişkin ayrıntıları paylaştı. Koronavirüs salgını ve döviz kurları ile altın fiyatlarının yukarı yönlü hareketlerinden en çok etkilenen gruplardan biri olan esnaflar, uzun bir süredir nakit sıkışıklığı içerisinde hizmet geliştirmeye ve sunmaya çalışıyorlar.
Hazine ve Maliye Bakanlığı yeni dönemde esnaf olarak hizmet sunan veya sunacak olan girişimci vatandaşlara, karşılıksız nakit desteğinde bulunacağını açıkladı. Bakanlık tarafından geliştirilmiş olan faizsiz kredi hizmetinin ayrıntıları kamuoyu ile paylaşıldı. İşte Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın girişimci vatandaşlar için özel olarak geliştirmiş olduğu kredi paketine ilişkin haberin devamı
Bu kapsamda harekete geçen Hazine ve Maliye Bakanlığı hem esnafların bütçelerini hem de ülke ekonomisini toparlayabilmek adına yeni bir kredi destek paketi geliştirdiğini açıkladı.
Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından geliştirilmiş olan girişimci esnaf kredisi kampanyasının ayrıntıları paylaşıldı. Bakanlık tarafından geliştirilmiş olan ilgili kredi paketinin üst limitinin 275 bin TL, faiz oranın yüzde 0 ve azami vade sayısının 60 ay olduğu öğrenildi.