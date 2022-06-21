Faizsiz olarak 60 ay geri ödemeli... 30 yaşın altında olan herkese 100 bin ve 275 bin TL tutarında ödeme müjdesi verildi!

Hazine ve Maliye Bakanlığı yeni dönemde esnaf olarak hizmet sunan veya sunacak olan girişimci vatandaşlara, karşılıksız nakit desteğinde bulunacağını açıkladı. Bakanlık tarafından geliştirilmiş olan faizsiz kredi hizmetinin ayrıntıları kamuoyu ile paylaşıldı. İşte Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın girişimci vatandaşlar için özel olarak geliştirmiş olduğu kredi paketine ilişkin haberin devamı