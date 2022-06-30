Evi kira olup ödeyemeyene 1200 TL! Her ilçeden binlerce aileyi kapsıyor!
Birçok kurum kira ödemelerini yapmakta zorlanan ailelere destekte bulunmaktadır. Bu sayede aileler çok daha rahat bir şekilde barınma gereksinimlerini karşılayarak kötü şartlarda yaşamaktan kurtulmaktadır.
30.06.2022 11:08 - Son Güncelleme: 30.06.2022 11:08
Yardım Yapan Kurumlar
Kira yardımları kurumlar doğrultusundan organize edildiğinden ötürü her kentte kira yardımı almanız olası olmayabilir. Şehrinizde hangi kurumlardan yardım alabileceğinizi öğrenmek amacıyla Belediyelere ya da Sosyal Yardım ve Dayanışma Kurumunu şubelerine dilekçe verebilirsiniz.