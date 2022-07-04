Ev sahibi olmak isteyenlere müjde! 0,41, 0.37, 0.33 faizli alabilirsiniz! 200 bin ve 400 bin TL veriliyor!

Hak sahipleri amacıyla kar destekli kentsel dönüşüm finansmanı en çok 200.000 TL olarak belirlenmiştir. Birden çok bağımsız seksiyone sahip hak sahipleri ise kar desteği verilebilecek toplam finansman tutarı her bir bağımsız seksiyon amacıyla 200 bin TL'yi aşmayacak şekilde 1 milyon TL olarak belirlenmiştir.