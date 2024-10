Eski sevgilisinden intikam almak için 70 kilo verdi! 33 yaşındaki Josie Varela 146 kiloyu jet hızında eritti

Zorbalık ve Mutsuz İlişki

Josie, genç yaşta girdiği ilişki sırasında sürekli olarak horlandığını ve bu durumun sosyal hayatını olumsuz etkilediğini belirtti. Arkadaşları gece kulüplerine dans etmeye giderken, o her zaman kenarda kalıyordu. "Kilom nedeniyle okulda ve sosyal hayatımda hep zorbalığa maruz kaldım" diyen Varela bu zor dönemin etkilerini her an hissettiğini anlattı.