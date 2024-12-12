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Avrupa Merkez Bankası faizi 25 baz puan düşürdü

Avrupa Merkez Bankası (ECB), para politikası kararlarını açıkladı. Buna göre, ECB piyasa beklentileri doğrultusunda üç temel politika faizini 25 baz puan düşürdü.

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Giriş Tarihi :12 Aralık 2024 , 16:23 Güncelleme Tarihi :12 Aralık 2024 , 16:52
Avrupa Merkez Bankası faizi 25 baz puan düşürdü

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Avrupa Merkez Bankası (ECB), piyasa beklentileri doğrultusunda zayıflayan ekonomiye karşı dördüncü faiz indirimine giderek üç temel politika faizini 25 baz puan düşürdü.

ECB para politikası kararlarını açıkladı.

Bankanın para politikasına ilişkin açıklamada, mevduat faiz oranını yüzde 3,25'ten yüzde 3'e indirdiği belirtildi.

Avrupa Merkez Bankası (AA)Avrupa Merkez Bankası (AA)

Banka refinansman faizi ve marjinal borçlanma faizini de 25 baz puan düşürerek sırasıyla yüzde 3,15 ve yüzde 3,40'a indirdi.

Böylece, para politikasına yönelik yılın 8. toplantısında hem refinansman faizi hem de marjinal fonlama faizi için Mart 2016'dan, mevduat faizi için ise Eylül 2019'dan bu yana dördüncü indirim geldi.

ECB'nin kararı Avro Bölgesi genelinde yavaşlayan ekonomik büyüme ve kasımda yüzde 2,3 ile bankanın yüzde 2'lik hedefine yakın enflasyondan sonra geldi.

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