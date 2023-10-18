Erken emeklilik yaşı 56'ya düşüyor! 12. yeni paket için net tarih verildi, prim tabanı güçlendirilecek! EYT dahil 2000 sonrası sigortalılar...

Türkiye'de sosyal güvenlik sisteminin mali sürdürülebilirliği amacıyla önemli bir adım atılıyor. Emeklilik kriterlerinin belirlenmesinde beklenen yaşam süresindeki artışa uyumlu otomatik ayarlamaların yapılması için çalışmalar başlatılıyor. İşte konuya dair merak edilenler...
Türkiye'nin 5 yıllık yol haritasını çizen Kalkınma Planı'na göre, 5 milyon istihdam yaratılarak 2028'de işsizliğin yüzde 7.5'e, enflasyonun yüzde 4.7'ye indirilmesi hedefleniyor. Dar ve orta gelirlilere ise 500 bin konut yapılması planlanıyor.
Refahın artırılması, enerji ve ulaşımda merkez ülke olma adımları, yeşil dönüşüm hedeflerini içeren 2024- 2028 dönemini kapsayan 12. Kalkınma Planı açıklandı.