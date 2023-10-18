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Erken emeklilik yaşı 56'ya düşüyor! 12. yeni paket için net tarih verildi, prim tabanı güçlendirilecek! EYT dahil 2000 sonrası sigortalılar...

Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) sunulan 2024-2028 yıllarını kapsayan 12. Kalkınma Planı, ülkenin ekonomik geleceğine dair önemli değişiklikler öngörüyor. Plan, emekli aylıklarının ve erken emekliliğin geleceğini etkileyen önemli düzenlemelere işaret ediyor. Aynı zamanda, sosyal güvenlik sistemi, emekli refahının artırılması ve kişilere ilave sağlık güvencesi sağlanması amacıyla tamamlayıcı emeklilik ve sağlık sistemleriyle desteklenecek. İşte tüm merak edilenler...

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Giriş Tarihi 18 Ekim 2023, 07:49 Güncelleme 18 Ekim 2023, 07:49
Erken emeklilik yaşı 56’ya düşüyor! 12. yeni paket için net tarih verildi, prim tabanı güçlendirilecek! EYT dahil 2000 sonrası sigortalılar... 1

Türkiye'de sosyal güvenlik sisteminin mali sürdürülebilirliği amacıyla önemli bir adım atılıyor. Emeklilik kriterlerinin belirlenmesinde beklenen yaşam süresindeki artışa uyumlu otomatik ayarlamaların yapılması için çalışmalar başlatılıyor. İşte konuya dair merak edilenler...

Erken emeklilik yaşı 56’ya düşüyor! 12. yeni paket için net tarih verildi, prim tabanı güçlendirilecek! EYT dahil 2000 sonrası sigortalılar... 2

Türkiye'nin 5 yıllık yol haritasını çizen Kalkınma Planı'na göre, 5 milyon istihdam yaratılarak 2028'de işsizliğin yüzde 7.5'e, enflasyonun yüzde 4.7'ye indirilmesi hedefleniyor. Dar ve orta gelirlilere ise 500 bin konut yapılması planlanıyor.

Erken emeklilik yaşı 56’ya düşüyor! 12. yeni paket için net tarih verildi, prim tabanı güçlendirilecek! EYT dahil 2000 sonrası sigortalılar... 3

Refahın artırılması, enerji ve ulaşımda merkez ülke olma adımları, yeşil dönüşüm hedeflerini içeren 2024- 2028 dönemini kapsayan 12. Kalkınma Planı açıklandı.

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