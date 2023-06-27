Ensesindeki şişlikten çıkan şeyler dehşete düşürdü! 👩‍⚕️ Operasyonu gerçekleştiren doktor şoke oldu!

Hasta, ensesindeki şişlik nedeniyle ünlü doktora başvurmuş ve görüntülerini paylaşmıştır. Doktor Sandra Lee, cilt sağlığı ve kozmetik cerrahi alanında önemli bir isim olarak öne çıkıyor. Kendisi, geniş bir takipçi kitlesiyle popülerlik kazanmış olan bir doktor ve medya kişiliği olarak bilinmektedir.