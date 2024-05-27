En zeki kan grubu açıklandı! Kimse farkında değildi! A, B, 0 ve AB grubuna göre IQ seviyesi...

Doğuştan zeki olduğu düşünülen ve çevresi tarafından öyle nitelendirilen bireylerin gizemi, uzun süredir merak konusu olmuştu. Ancak son yapılan araştırmalar, bu gizemi aydınlığa kavuşturdu. Japonya'da son derece popüler olan "Ketsueki-gata" teorisi, kan gruplarının kişilik özelliklerini belirlediğine dair çarpıcı bulgular ortaya koydu.
Günümüzde zeka, insanların hayatında önemli bir rol oynar. Ancak, yıllardır süren bir merak, doğuştan çok zeki olduğu düşünülen insanların sırrını çözmek için yapılan araştırmaların sonucunda ilginç bir keşif ortaya çıktı: kan grubunun etkisi büyük olabilir!
Japonya'da son derece popüler olan "Ketsueki-gata" teorisi, kan gruplarının kişilik özelliklerini belirlediğine dair bir araştırma yaptı. Bu teoriye göre, kişinin kan grubu, belirli kişilik eğilimleri ve davranış kalıpları üzerinde belirleyici bir rol oynuyor olabilir.
A Grubu: Dikkatli ve organize olma eğilimi gösterirler. Sorumluluk sahibi ve düzenli kişiliklerdir. Diğer insanların ihtiyaçlarını anlamak ve empati göstermek konusunda iyidirler.