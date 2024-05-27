En zeki kan grubu açıklandı! Kimse farkında değildi! A, B, 0 ve AB grubuna göre IQ seviyesi...

1 Günümüzde zeka, insanların hayatında önemli bir rol oynar. Ancak, yıllardır süren bir merak, doğuştan çok zeki olduğu düşünülen insanların sırrını çözmek için yapılan araştırmaların sonucunda ilginç bir keşif ortaya çıktı: kan grubunun etkisi büyük olabilir!

2 Japonya'da son derece popüler olan "Ketsueki-gata" teorisi, kan gruplarının kişilik özelliklerini belirlediğine dair bir araştırma yaptı. Bu teoriye göre, kişinin kan grubu, belirli kişilik eğilimleri ve davranış kalıpları üzerinde belirleyici bir rol oynuyor olabilir.