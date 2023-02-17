Hem Kandil hem Cuma mesajları bir arada! Hareketli, akrabaya, eşe, dosta, GİFLİ, Twitter, WhatsApp, Facebook... EN GÜZEL MİRAÇ KANDİLİ MESAJLARI, SÖZLERİ!

Ey Rabbim! Bu gece şu sonsuz merhamet ve rahmet deryasından bir damla da olsa nasiplenmeyi kısmet eyle. Miraç kandiliniz mübarek olsun!

Semanın kapılarının sonuna kadar açılıp rahmetin sağanak gibi yağdığı böyle bir gecede düşen damlaların sizleri sırılsıklam etmesi dileğiyle... Kandiliniz mübarek olsun!