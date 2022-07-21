En az 1.750 TL ve 5.500 TL olarak görüldü! Emeklinin maaşı bu yöntemlerle artacak! Başvurmak yetiyor!
Hem de emekli maaş müşterisi olmalarının sonrasında söz hususu bankaların çoğu bankacılık ürün ve hizmetlerinden de bütün emeklilerin ayrıcalıklı şekilde yararlanmaları sağlanacak. Emekli maaşını nakit promosyon fırsatları ile çoğaltmak isteyenlerin yararlanabildiği ödemeler ile emekliye destek verilecek. Peki, en yüksek emekli promosyonu hangi bankada? İşte detaylar…
Emekli maaşını ek destek ödemesi ile arttırmak isteyenlere en az 1.750 TL ödeme yapılacak. SGK ve bankalar arasında oluşturulan işbirliği sonrasında e - Devlet üzerinden ya da bankalar vasıtasıyla emekli maaşını taşıyanlara nakit promosyon ödemesi yapılıyor.
Denizbank'tan 1.750 TL Ödeme Yapılıyor!
Emekli maaşını Denizbank'tan alanlara 1.750 TL nakit promosyon ödemesi yapılmaktadır. 10.06.2022 - 31.12.2022 tarihleri arasına kadar başvurularını yaparak, emekli maaş tutarına göre değişik oranlarda yapılacak nakit desteğinden bütün emeklilerin yararlanması sağlanacak.
Emekli maaşını şubelere dahi gitmeden elektronik ortamda taşıyarak promosyon kazanmak isteyenler, 1 otomatik fatura talimatı sunarak promosyon kampanyasına dahil olabilecekler.
Hem de emekli maaşı taşıma işlemleri ardından çoğu bankacılık hizmeti de avantajlı şekilde sunulmaktadır.