En az 1.750 TL ve 5.500 TL olarak görüldü! Emeklinin maaşı bu yöntemlerle artacak! Başvurmak yetiyor!

Emekli maaşını ek destek ödemesi ile arttırmak isteyenlere en az 1.750 TL ödeme yapılacak. SGK ve bankalar arasında oluşturulan işbirliği sonrasında e - Devlet üzerinden ya da bankalar vasıtasıyla emekli maaşını taşıyanlara nakit promosyon ödemesi yapılıyor.