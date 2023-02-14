En anlamlı, özel, yeni, kısa, uzun 14 Şubat Sevgililer Günü mesajları, sözleri! SEVGİLİLER GÜNÜ MESAJLARI RESİMLİ 2023!
Sevgililer gününün gelişiyle, en anlamlı, özel, yeni, kısa, uzun 14 Şubat Sevgililer Günü mesajları, sözleri araştırılmaya başlandı. Kökeni, Roma Katolik Kilisesi'nin inanışına dayanan sevgililer günü, Valentine adındaki bir din adamı için ilan edilen bir bayram günü olarak ortaya çıkmıştır. Sevgililer günü bu sebeple bazı toplumlarda Aziz Valentine Günü olarak da adlandırılmaktadır. İşte 14 Şubat Sevgililer Günü mesajları resimli.
14 Şubat Sevgililer Günü bu yıl Salı gününe denk geliyor. Eşine, sevgilisine, annesine, arkadaşına bu özel günde mesaj göndermek isteyenler, sosyal medya hesaplarından romantik sözler paylaşmak isteyenler internet arama motorlarında araştırmalara koyuldu. İşte SEVGİLİLER GÜNÜ MESAJLARI RESİMLİ 2023! En anlamlı, özel, yeni, kısa, uzun14 Şubat Sevgililer Günü mesajları, sözleri! Sevgiliye, eşe, anneye, arkadaşa, kadına, erkeğe...
14 ŞUBAT 2023 SEVGİLİLER GÜNÜ MESAJLARI SÖZLERİ RESİMLİ!
Gözlerin nehir kirpiklerin köprü olsa, ben üzerinden geçerken ipler kopsa ve düştüğüm yer dudakların olsa. Sevgililer gününde bir öpücük borçlusun bana.
Sana dalgalardan kalem yaptım ve kıyıya seni seviyorum yazdım, sen de inandın değil mi? Sen delisin, seni sevmedim, sana bağlandım sana taptım.