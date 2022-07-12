Emeklinin bankalara olan borcu kapatılıyor! PTT emeklinin borcunu kapatması için destek ödemelerine başladı!

Emeklinin çoğalan banka borçlarının kapatılması amacıyla PTT harekete geçti. Uygun geri ödeme seçenekleri ile sunulacak krediler kapsamında diğer bankalara olan borçları bağlamında bütün emeklilerin yapılandırma olanaklarından yararlanması sağlanıyor. Üstelik rahat bir geri ödeme planı ile sunulacak borç kapatma desteği PTT güvences ile bütün emekliler amacıyla kullanmak mümkün duruma getirildi.