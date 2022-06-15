Emeklilik hayali kuran vatandaşlara müjde geldi! 5 yıla kadar erken emekli olunabilecek! Üstelik başvuruya gerek yok!
Emekli olmak, uzun yıllardır çalışma yaşamı bağlamında olan ya da çalışma yaşamına yeni dahil olmuş olan bütün kişilerin, gelecekleri ile alakalı kurdukları esas hayallerden birisidir. Verdikleri emeklerin karşılıklarını yaşlılık zamanlarında alabilmek isteyen vatandaşlar, erken emekli olmanın yollarını araştırmaktalardır. Bu kapsamda kişilerin yüzlerini güldüren haberi veren SGK, birtakım meslek grupları amacıyla erken emekliliğin olası olduğunu duyurmuştur.
SGK, çalışma zamanları kapsamında sigorta prim ödemelerini gerçekleştirmiş, yaşını doldurmuş ve sigortalı olma süresini tamamlamış olan bütün ülke vatandaşlarına, emekli olma ve dolayısı ile de emeklilik maaşı alma hakkı tanımaktadır. Bu kapsamda her vatandaş, mensup bulunduğu meslek koluna, ödenen sigorta primi tutarına ve başka faktörlere bağlı olarak değişik vakit Aralıklarına, değişik tutarlar karşılığında emekli olabilmektedir.
SGK, yaş, prim ödemesi ve sigortalı olma zamanı başlıkları altında belirlemiş bulunduğu emekli olma şartlarını, birtakım hallerde esnetebilmektedir. Hastalığa yakalanma, malullük hali gibi sebepler, erken emekli olabilmek amacıyla yeterlidir.
Bu kapsamda, erken emeklilik hakkının tanındığı birtakım meslek grupları da bulunmaktadır. İlgili meslek kümeleri, SGK'nın "yıpranma payı" ayrıcalığından yararlanarak erken emekli olma hakkına sahip olabilmektelerdir.
Yıpranma Payı Ayrıcalığı Nedir?
Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından üretilen terimlerden birisi olan yıpranma payı, çalışma hayatlarını zorlu şartlar dahilinde sürdüren vatandaşları kapsamaktadır.
Görev tanımı dahilinde kişisel sağlığı tehdit altında olabilecek olan meslek grupları içerisinde sigortalı olarak istihdam edilmiş olan kişilerin yıllık sigortalı olma sürelerine, ekleme yapılır. Hangi meslek grubunun, ne kadar erken emekli olabileceği ise Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından belirlenir.