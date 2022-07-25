Emekli olmak isteyenlerin dikkatine: SGK açıkladı! Yaşı beklemeden emekli olmak mümkün! Erken emekli olma...

SGK bağlamında ülke sınırları içerisine yaşam sürdüren kişilerin birtakım şartları sağlamaları halinde emekli olmalarını ve bunun karşılığında da aylık ödeme almalarını sağlamaktadır. Söz hususu emekli olma şartlarından olan yaş, sigortalı olma zamanı ve prim ödemesi başlıklarını tamamlamamış olan kişiler, emekli olamamaktadırlar.