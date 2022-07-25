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Emekli olmak isteyenlerin dikkatine: SGK açıkladı! Yaşı beklemeden emekli olmak mümkün! Erken emekli olma...

SGK, birtakım hallerde vatandaşlara emekli olabilmek için düzenleme yapmıştır. Bu düzenleme sonrasında kişiler için bazı haklar doğmuştur. Bu bağlamda hakkın kullanılabilmesi amacıyla sahip olunması gereken özel durumlar, kurum doğrultusundan paylaşılmıştır. İşte SGK'nın malulen emekli olma başlığı altında belirlemiş bulunduğu kurallara ve başka ayrıntılara dair haberin devamı

takvim.com.tr
25.07.2022 12:07 - Son Güncelleme: 25.07.2022 12:07
Emekli olmak isteyenlerin dikkatine: SGK açıkladı! Yaşı beklemeden emekli olmak mümkün! Erken emekli olma...

SGK bağlamında ülke sınırları içerisine yaşam sürdüren kişilerin birtakım şartları sağlamaları halinde emekli olmalarını ve bunun karşılığında da aylık ödeme almalarını sağlamaktadır. Söz hususu emekli olma şartlarından olan yaş, sigortalı olma zamanı ve prim ödemesi başlıklarını tamamlamamış olan kişiler, emekli olamamaktadırlar.

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Emekli olmak isteyenlerin dikkatine: SGK açıkladı! Yaşı beklemeden emekli olmak mümkün! Erken emekli olma...

SGK'dan Malulen Emekli Olma Bildirimi!

SGK'nın belirlemiş bulunduğu 3 ana emeklilik şartından bağımsız olarak, birtakım hastalıklara yakalanmış olan ya da engel hali tespit edilen kişilerin erken emekli olması söz konusudur.

Emekli olmak isteyenlerin dikkatine: SGK açıkladı! Yaşı beklemeden emekli olmak mümkün! Erken emekli olma...

İlgili durumlardan rastgele birine sahip olan ve bu hali sağlık raporu ve başka belgeler ile kanıt edebilen vatandaşlar, malulen emekli olma hakkına sahiplerdir.

Emekli olmak isteyenlerin dikkatine: SGK açıkladı! Yaşı beklemeden emekli olmak mümkün! Erken emekli olma...

SGK Malulen Emekli Olma Şartları

SGK, malulen emekli olma başlığı altında değişik şartlar tanımlamıştır. Bu şartlar, vatandaşın engelli olmasına ya da sahip bulunduğu hastalık haline göre değişiklık göstermektedir.

Emekli olmak isteyenlerin dikkatine: SGK açıkladı! Yaşı beklemeden emekli olmak mümkün! Erken emekli olma...
Kurum doğrultusundan oluşturulan bildirime göre malulen emekli olabilmek amacıyla engel haline göre sağlanması gereken şartlar şu şekilde belirlenmiştir:
· Yüzde 40 ve üzeri oranda engelli olmak
· Sağlık kurumundan alınmış olan sağlık raporunda "çalışamaz" ibaresinin yer alıyor olması
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