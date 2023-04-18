ELVEDA YA ŞEHRİ RAMAZAN SÖZLERİ - MESAJLARI 2023! Uzun, kısa, duygulu, resimli, hadisli Elveda Ramazan mesajları!
On bir ayın sultanı Ramazan'ı hüzünlü bir şekilde uğurluyoruz. Mübarek Ramazan ayına veda edilirken, ibadetlerini yerine getiren vatandaşlar sevdiklerine ve dostlarına elveda Ramazan mesajları gönderiyor. İşte Kısa, uzun, duygulu, resimli, hadisli Elveda Ya Şehri Ramazan mesajları haberimizde...
Ramazan ayı sona ererken milyonlarca kişi Elveda Ramazan mesajlarını araştırmaya başladı. On bir ayın sultanı Ramazan ayına veda ederken en güzel anlamlı ve resimli mesajları sizler için haberimizde derledik. İşte kısa, uzun duygulu, resimli, hadisli Elveda Ramazan mesajları...
2023 ELVEDA RAMAZAN MESAJLARI!
Ey Mübarek Kur'an ayı Saimlere gufrab ayı Müminlere ihsan ayı şehri mübarek elveda!
Elveda ey şehr-i Ramazan derken; misafiri hoşnut göndermenin yollarına bakalım.
Neşe saçtı gönüle, okundu mukabele, diyoruz güle güle, elveda ya şehr-i Ramazan.
On bir aylık yoldan geldin, Mü"minlere rahmet oldun, Asilere azab oldun, Elveda ey Şehr-i Ramazan elveda.
Hakkıyla kadrin bilmedik, pek çok kusurlar eyledik, nâdim olup tövbe ettik, şehri mübarek elveda!
Bir bahar müjdesi gibiydi gelişin. Rahmetinle kandık, şifa bulduk. Şimdi gidiyorsun ey Şehr-i Ramazan elveda.