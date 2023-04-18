RAMAZAN İMSAKİYE
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Muğla'da zehir tacirlerine operasyon: 35'i yakalandı

Son dakika haberleri... Muğla'da uyuşturucu satıcılarına yönelik 4 ilçede eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 35 şüpheli gözaltına alındı.

18.04.2023 18:46 - Son Güncelleme: 18.04.2023 18:46
Muğla’da zehir tacirlerine operasyon: 35’i yakalandı

Muğla Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şubesi ekipleri, Marmaris, Menteşe, Datça ve Yatağan ilçelerinde uyuşturucu ticareti yaptıkları belirlenen zanlıların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

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Muğla’da zehir tacirlerine operasyon: 35’i yakalandı

Marmaris Sahil Güvenlik Komutanlığı, KOM, TEM, siber ve asayiş personelinin de destek verdiği 43 ekip, 2 özel harekat timi ve 5 narkotik arama köpeğinin katılımıyla toplam 192 personel, 35 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Muğla’da zehir tacirlerine operasyon: 35’i yakalandı

Operasyonda, farklı miktarlarda uyuşturucu, 2 hassas terazi, ruhsatsız 1 tabanca ve 4 tüfek ile 15 mermi ele geçirildi.

Muğla’da zehir tacirlerine operasyon: 35’i yakalandı

Gözaltına alınan 35 şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Muğla’da zehir tacirlerine operasyon: 35’i yakalandı
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