Muğla'da zehir tacirlerine operasyon: 35'i yakalandı
Son dakika haberleri... Muğla'da uyuşturucu satıcılarına yönelik 4 ilçede eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 35 şüpheli gözaltına alındı.
18.04.2023 18:46 - Son Güncelleme: 18.04.2023 18:46
Muğla Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şubesi ekipleri, Marmaris, Menteşe, Datça ve Yatağan ilçelerinde uyuşturucu ticareti yaptıkları belirlenen zanlıların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.