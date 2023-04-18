Muğla’da zehir tacirlerine operasyon: 35’i yakalandı

Marmaris Sahil Güvenlik Komutanlığı, KOM, TEM, siber ve asayiş personelinin de destek verdiği 43 ekip, 2 özel harekat timi ve 5 narkotik arama köpeğinin katılımıyla toplam 192 personel, 35 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.