Eksikliği ölüme sebebiyet veriyor! Uzmanlardan uyarı! Sofranızdan eksik etmeyin...

Son yıllarda yapılan araştırmalar, D vitamini eksikliğinin yaygın bir sorun haline geldiğini ve ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceğini gösteriyor. D vitamini, kemik sağlığını desteklemede önemli bir rol oynayan ve vücuttaki çeşitli sistemlerin düzgün çalışması için gereken bir vitamindir. Ancak, modern yaşam tarzı ve güneşe maruz kalma süresindeki azalma gibi faktörler, birçok insanın D vitamini eksikliği yaşamasına neden oluyor.