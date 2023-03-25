Ekmeği sakın buzdolabına koymayın! Midenize yaptıklarına şok olacaksınız! Retrogradasyona maruz kalmamak için...
Ekmek aldığınızda kalan fazlalıkları buzdolabına koyarak taze kalmasını istiyor olabilirsiniz. Fakat buzdolabında kalan ekmeğin başına gelenleri duyunca şoke olacaksınız. Uzmanlardan peş peşe uyarı geliyor. Eğer buzdolabında beklettiğiniz ekmeği yerseniz retrogradasyona maruz kalabilirsiniz. İşte öğrenince bir daha buzdolabına ekmek koymayacağınız o nedenler...
25.03.2023 15:36 - Son Güncelleme: 25.03.2023 15:36