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Ehliyeti olanlar dikkat! Trafiğe çıktığınızda bunu yaparsanız bin pişman olursunuz: Otomobiliyle bunu yapan 1.917 TL ödeyecek

Otomobiliyle bunu yapan 1.917 TL ödeyecek... Karayolları Trafik Kanunu'na göre trafikte uyulması gereken kuralların ihlal edilmesi durumunda, 2023 yılında idari para cezalarına önemli oranda zam yapıldığı açıklandı. Bu zamlarla birlikte trafik kurallarına uymayan sürücülere devasa cezalar verileceği belirtildi. Trafik kazalarının önlenmesi ve güvenli bir trafik akışının sağlanması amacıyla bu cezaların caydırıcı etkisi olması hedefleniyor.

06.06.2023 10:47 - Son Güncelleme: 06.06.2023 10:47
Ehliyeti olanlar dikkat! Trafiğe çıktığınızda bunu yaparsanız bin pişman olursunuz: Otomobiliyle bunu yapan 1.917 TL ödeyecek

Trafikte en çok ihlal edilen kurallardan biri olan emniyet kemeri takmama durumu, trafik güvenliği için hayati öneme sahip olmasına rağmen sıklıkla ihlal ediliyor. Bu nedenle emniyet kemeri takmayan sürücülere 436 TL ceza kesileceği bildirildi.

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Ehliyeti olanlar dikkat! Trafiğe çıktığınızda bunu yaparsanız bin pişman olursunuz: Otomobiliyle bunu yapan 1.917 TL ödeyecek

Bunun yanı sıra, sürücülerin araç kullanırken cep telefonuyla konuşmaları da dikkat dağınıklığına yol açarak kazalara sebep olabiliyor. Bu kurala uymayan sürücülere ise 951 TL ceza verileceği duyuruldu.

Ehliyeti olanlar dikkat! Trafiğe çıktığınızda bunu yaparsanız bin pişman olursunuz: Otomobiliyle bunu yapan 1.917 TL ödeyecek

Yaya geçitlerinden karşıdan karşıya geçen yayalara yol vermeme ihlali ülkemizde sıklıkla karşılaşılan bir durum. Yaya geçidinden geçen yayalara yol vermeme cezasının ise 1.917 TL olduğu vurgulandı.

Ehliyeti olanlar dikkat! Trafiğe çıktığınızda bunu yaparsanız bin pişman olursunuz: Otomobiliyle bunu yapan 1.917 TL ödeyecek

Trafikte bu kuralları ihlal eden sürücülerin plakalarına da toplamda 3.304 TL ceza yazılacağı belirtildi. Bu cezalar, e-Devlet üzerinden sorgulanabilecek ve ödenmesi gerekecek.

Ehliyeti olanlar dikkat! Trafiğe çıktığınızda bunu yaparsanız bin pişman olursunuz: Otomobiliyle bunu yapan 1.917 TL ödeyecek

Trafikte uyulması gereken kuralların ihlal edilmesinin ciddi sonuçlar doğurabileceği unutulmamalıdır. Trafik kazalarının önlenmesi ve güvenli bir trafik ortamının sağlanması için tüm sürücülerin trafik kurallarına titizlikle uyması büyük önem taşımaktadır.

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