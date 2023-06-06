Ehliyeti olanlar dikkat! Trafiğe çıktığınızda bunu yaparsanız bin pişman olursunuz: Otomobiliyle bunu yapan 1.917 TL ödeyecek
Otomobiliyle bunu yapan 1.917 TL ödeyecek... Karayolları Trafik Kanunu'na göre trafikte uyulması gereken kuralların ihlal edilmesi durumunda, 2023 yılında idari para cezalarına önemli oranda zam yapıldığı açıklandı. Bu zamlarla birlikte trafik kurallarına uymayan sürücülere devasa cezalar verileceği belirtildi. Trafik kazalarının önlenmesi ve güvenli bir trafik akışının sağlanması amacıyla bu cezaların caydırıcı etkisi olması hedefleniyor.
06.06.2023 10:47 - Son Güncelleme: 06.06.2023 10:47