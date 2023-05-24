Dünyanın en pahalı 14 maddesi belli oldu! Bulan zengin oluyor... 1 gramı 27 milyon dolar!

Dünyanın en pahalı maddelerini sizler için derledik. Bu maddeler dünyada en nadir bulunan ve ulaşılması en güç cisimler arasında yer alıyor.1 gramı 35 dolar ile 27 milyon dolar arasında değişen bu maddeler görenlerin büyük ilgisini çekti. Altın, havyar gibi maddeleri hepimiz bilsek de bu değerli madenlerin yanı sıra aklınıza bile gelmeyecek derecede şaşırtıcı maddeler de bu listede yer alıyor. İşte dünyanın en pahalı maddeleri...