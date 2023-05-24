Dünyanın en pahalı 14 maddesi belli oldu! Bulan zengin oluyor... 1 gramı 27 milyon dolar!
Dünyanın en pahalı maddeleri, fiyatlarıyla gerçekten şaşırtıcı! Gram başına değeri 5 dolardan başlayıp 27 milyon dolara kadar çıkan bu değerli maddeleri sizler için derledik. İşte dikkat çeken o maddeler.
Dünyanın en pahalı maddelerini sizler için derledik. Bu maddeler dünyada en nadir bulunan ve ulaşılması en güç cisimler arasında yer alıyor.1 gramı 35 dolar ile 27 milyon dolar arasında değişen bu maddeler görenlerin büyük ilgisini çekti. Altın, havyar gibi maddeleri hepimiz bilsek de bu değerli madenlerin yanı sıra aklınıza bile gelmeyecek derecede şaşırtıcı maddeler de bu listede yer alıyor. İşte dünyanın en pahalı maddeleri...
ALTIN - 39.81 DOLAR/GRAM
Yanmaması, paslanmaması, iletken özellikleri ve kolayca işlenebilmesi ve işlendiğinde ortaya çıkan harika görüntüsüyle genellikle ziynet eşyası olarak kullanılır. Oldukça nadir bulunan altının 1 onsu için, 3 ton altın cevherinin işlenmesi gerekir. Ve yine 1 ons üzerinden değerlendirecek olursak 1 ons altınla 3 kilometre uzunluğunda saç telinden daha ince tel yapılabilir, aşınmaz elemettir. Korozyon direnci için de kullanılan altının gramı 39.81 Dolar'dır.