Dünyanın en ölümcül savaş uçağı bir yana o bir yana! F-35, J-31, Su-57... Hepsi tek tek incelendi! Listenin başında o var!
Dünyadaki en güçlü savaş uçakları hakkında birçok farklı detay ve kriter göz önüne alınıyor. ABD, Çin ve Rusya'da üretilen uçaklardan olan F-35, J-31 ve Su-57'nin özellikleri bu kapsamda merak konusu oluyor. Üretilen savaş uçaklarının özellikleri ise duyanları şaşırtıyor. En gelişmiş savaş uçakları arasında yer alan Amerikan yapımı F-35, Çin yapımı J-31 ve Rus yapımı Su-57 savaş uçakları askeri teknolojideki en son yenilikleri içerisinde barındırıyor. Şimdi bu uçakların merak edilen özelliklerini sizlere tek tek anlatacağız.
Dünyanın en ölümcül savaş uçağı bir yana o bir yana! F-35, J-31, Su-57... Hepsi tek tek incelendi. Listenin başında o var. Amerikan yapımı F35 ve Rus yapımı Su-57 savaş uçakları dünyanın en gelişmiş 5. nesil savaş uçakları arasında yer alıyor. ABD ve Rusya'yı temsil eden bu iki uçak; Savaş, manevra, havada kalma süresi, motor gücü, hava saldırıları ve radar sistemi açısından farklılıklar gösteriyor. J-31, SU-57 ve F-35 savaş uçakları, özellikleri bakımından farklılıklar gösteriyor. Fiziksel yapılarının yanı sıra manevra yetenekleri ve radar özellikleri, bu iki uçağı birbirinden ayırıyor.
Hız ve Manevra Kabiliyeti
Savaş uçakları için hız ve manevra kabiliyeti oldukça önemlidir. En hızlı savaş uçağı olarak F-15E Strike Eagle, 2.5 Mach hıza kadar ulaşabilirken, en manevra kabiliyetli savaş uçağı olarak F-22 Raptor gösterilebilir.
Uçuş Menzili ve Yakıt Kapasitesi
Savaş uçakları için uçuş menzili ve yakıt kapasitesi de önemli bir ölçüt olarak kabul edilir. En uzun uçuş menziline sahip savaş uçağı olarak Su-35, 3600 km menzile sahiptir.