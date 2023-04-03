RAMAZAN İMSAKİYE
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Haberler Trend Dünyanın en ölümcül savaş uçağı bir yana o bir yana! F-35, J-31, Su-57... Hepsi tek tek incelendi! Listenin başında o var!

Dünyanın en ölümcül savaş uçağı bir yana o bir yana! F-35, J-31, Su-57... Hepsi tek tek incelendi! Listenin başında o var!

Dünyadaki en güçlü savaş uçakları hakkında birçok farklı detay ve kriter göz önüne alınıyor. ABD, Çin ve Rusya'da üretilen uçaklardan olan F-35, J-31 ve Su-57'nin özellikleri bu kapsamda merak konusu oluyor. Üretilen savaş uçaklarının özellikleri ise duyanları şaşırtıyor. En gelişmiş savaş uçakları arasında yer alan Amerikan yapımı F-35, Çin yapımı J-31 ve Rus yapımı Su-57 savaş uçakları askeri teknolojideki en son yenilikleri içerisinde barındırıyor. Şimdi bu uçakların merak edilen özelliklerini sizlere tek tek anlatacağız.

03.04.2023 11:29 - Son Güncelleme: 03.04.2023 11:29
Dünyanın en ölümcül savaş uçağı bir yana o bir yana! F-35, J-31, Su-57... Hepsi tek tek incelendi! Listenin başında o var!

Dünyanın en ölümcül savaş uçağı bir yana o bir yana! F-35, J-31, Su-57... Hepsi tek tek incelendi. Listenin başında o var. Amerikan yapımı F35 ve Rus yapımı Su-57 savaş uçakları dünyanın en gelişmiş 5. nesil savaş uçakları arasında yer alıyor. ABD ve Rusya'yı temsil eden bu iki uçak; Savaş, manevra, havada kalma süresi, motor gücü, hava saldırıları ve radar sistemi açısından farklılıklar gösteriyor. J-31, SU-57 ve F-35 savaş uçakları, özellikleri bakımından farklılıklar gösteriyor. Fiziksel yapılarının yanı sıra manevra yetenekleri ve radar özellikleri, bu iki uçağı birbirinden ayırıyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Dünyanın en ölümcül savaş uçağı bir yana o bir yana! F-35, J-31, Su-57... Hepsi tek tek incelendi! Listenin başında o var!

Hız ve Manevra Kabiliyeti

Savaş uçakları için hız ve manevra kabiliyeti oldukça önemlidir. En hızlı savaş uçağı olarak F-15E Strike Eagle, 2.5 Mach hıza kadar ulaşabilirken, en manevra kabiliyetli savaş uçağı olarak F-22 Raptor gösterilebilir.

Dünyanın en ölümcül savaş uçağı bir yana o bir yana! F-35, J-31, Su-57... Hepsi tek tek incelendi! Listenin başında o var!

Silah Sistemi ve Füze Kapasitesi

Savaş uçaklarının silah ve füze kapasitesi de önemli bir ölçüttür. Bu ölçütte en yüksek puana sahip savaş uçağı olarak Su-35, 12 füze kapasitesi ile öne çıkıyor.

Dünyanın en ölümcül savaş uçağı bir yana o bir yana! F-35, J-31, Su-57... Hepsi tek tek incelendi! Listenin başında o var!

Görev Esnekliği

Savaş uçakları, farklı görevler için tasarlanabilirler. Bu nedenle, bir savaş uçağı için ne kadar çok amaçlı kullanım alanı varsa, o kadar avantajlı olur. Bu açıdan bakıldığında, F-35 Lightning II çok amaçlı kullanım alanlarına sahip bir savaş uçağıdır.

Dünyanın en ölümcül savaş uçağı bir yana o bir yana! F-35, J-31, Su-57... Hepsi tek tek incelendi! Listenin başında o var!

Uçuş Menzili ve Yakıt Kapasitesi

Savaş uçakları için uçuş menzili ve yakıt kapasitesi de önemli bir ölçüt olarak kabul edilir. En uzun uçuş menziline sahip savaş uçağı olarak Su-35, 3600 km menzile sahiptir.

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