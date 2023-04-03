Dünyanın en ölümcül savaş uçağı bir yana o bir yana! F-35, J-31, Su-57... Hepsi tek tek incelendi. Listenin başında o var. Amerikan yapımı F35 ve Rus yapımı Su-57 savaş uçakları dünyanın en gelişmiş 5. nesil savaş uçakları arasında yer alıyor. ABD ve Rusya'yı temsil eden bu iki uçak; Savaş, manevra, havada kalma süresi, motor gücü, hava saldırıları ve radar sistemi açısından farklılıklar gösteriyor. J-31, SU-57 ve F-35 savaş uçakları, özellikleri bakımından farklılıklar gösteriyor. Fiziksel yapılarının yanı sıra manevra yetenekleri ve radar özellikleri, bu iki uçağı birbirinden ayırıyor.