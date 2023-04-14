RAMAZAN İMSAKİYE
Vav TV İzle
Haberler Trend Dünyanın en kısa IQ testi! Bu 3 soruyu çözmekte zorlanacaksınız! Katılanların yüzde 93'ü başarısız oluyor! 100 kişiden 1'i bile...

Dünyanın en kısa IQ testi! Bu 3 soruyu çözmekte zorlanacaksınız! Katılanların yüzde 93'ü başarısız oluyor! 100 kişiden 1'i bile...

IQ testleri son dönemde oldukça popüler hale geldi. Limitlerimizi test etmek, zekamızı ölçmek ve farklı düşünme becerilerimizi geliştirmek için bu tarz testler son derece popüler oluyor. Massachusetts Teknoloji Enstitüsü profesörü Shane Frederick, bilişsel yansıma testi olarak adlandırılan dünyanın en kısa IQ testini hazırladı. Bu test yalnızca 3 sorudan oluşuyor ve cevapları bulmak oldukça zor. İşte çok konuşulan IQ testi!

14.04.2023 17:56 - Son Güncelleme: 14.04.2023 18:02
Dünyanın en kısa IQ testi! Bu 3 soruyu çözmekte zorlanacaksınız! Katılanların yüzde 93’ü başarısız oluyor! 100 kişiden 1’i bile...

Bu 3 soruyu çözmekte zorlanacaksınız. Katılanların yüzde 93'ü başarısız oluyor. 100 kişiden 1'i bile... Dünyanın en kısa IQ testi, Massachusetts Teknoloji Enstitüsü profesörü Shane Frederick tarafından hazırlanan bilişsel yansıma testi olarak adlandırılıyor. Bu test yalnızca 3 sorudan oluşuyor ve cevapları bulmak oldukça zor. Test sırasında 3 soruya cevap vermeniz gerekiyor ve her soru için yalnızca 10 saniye süreniz var.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Dünyanın en kısa IQ testi! Bu 3 soruyu çözmekte zorlanacaksınız! Katılanların yüzde 93’ü başarısız oluyor! 100 kişiden 1’i bile...

Dünyanın en kısa IQ testi yalnızca 3 sorudan oluşuyor. Sorular oldukça basit gibi görünse de cevapları bulmak oldukça zor.

Dünyanın en kısa IQ testi! Bu 3 soruyu çözmekte zorlanacaksınız! Katılanların yüzde 93’ü başarısız oluyor! 100 kişiden 1’i bile...

1 soru:

Bir beyzbol sopası ve bir topun toplam maliyeti 1.10$'dır. Sopa toptan 1 dolar daha pahalıysa topun fiyatı ne kadardır?

A- 10 sent

B- 5 sent

Dünyanın en kısa IQ testi! Bu 3 soruyu çözmekte zorlanacaksınız! Katılanların yüzde 93’ü başarısız oluyor! 100 kişiden 1’i bile...

2. soru:

Beş makinenin beş düğmeyi üretmesi beş dakika sürerse, 100 makinenin 100 düğmeyi üretmesi ne kadar sürer?

A- 25 dakika

B- 100 dakika

Dünyanın en kısa IQ testi! Bu 3 soruyu çözmekte zorlanacaksınız! Katılanların yüzde 93’ü başarısız oluyor! 100 kişiden 1’i bile...

3. soru:

Nilüfer yaprakların bulunduğu bir göl vardır. Yapraklar her gün kendi boyutunun iki katına çıkmaktadır. Nilüfer yaprakların gölün tamamını kaplaması 48 gün sürerse, gölün yarısını kaplaması kaç gün sürer?

A- 24 gün

B- 47 gün

SON DAKİKA