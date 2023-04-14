Dünyanın en kısa IQ testi! Bu 3 soruyu çözmekte zorlanacaksınız! Katılanların yüzde 93’ü başarısız oluyor! 100 kişiden 1’i bile...

Bu 3 soruyu çözmekte zorlanacaksınız. Katılanların yüzde 93'ü başarısız oluyor. 100 kişiden 1'i bile... Dünyanın en kısa IQ testi, Massachusetts Teknoloji Enstitüsü profesörü Shane Frederick tarafından hazırlanan bilişsel yansıma testi olarak adlandırılıyor. Bu test yalnızca 3 sorudan oluşuyor ve cevapları bulmak oldukça zor. Test sırasında 3 soruya cevap vermeniz gerekiyor ve her soru için yalnızca 10 saniye süreniz var.