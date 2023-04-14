Dünyanın en kısa IQ testi! Bu 3 soruyu çözmekte zorlanacaksınız! Katılanların yüzde 93'ü başarısız oluyor! 100 kişiden 1'i bile...
IQ testleri son dönemde oldukça popüler hale geldi. Limitlerimizi test etmek, zekamızı ölçmek ve farklı düşünme becerilerimizi geliştirmek için bu tarz testler son derece popüler oluyor. Massachusetts Teknoloji Enstitüsü profesörü Shane Frederick, bilişsel yansıma testi olarak adlandırılan dünyanın en kısa IQ testini hazırladı. Bu test yalnızca 3 sorudan oluşuyor ve cevapları bulmak oldukça zor. İşte çok konuşulan IQ testi!
14.04.2023 17:56 - Son Güncelleme: 14.04.2023 18:02
Bu 3 soruyu çözmekte zorlanacaksınız. Katılanların yüzde 93'ü başarısız oluyor. 100 kişiden 1'i bile... Dünyanın en kısa IQ testi, Massachusetts Teknoloji Enstitüsü profesörü Shane Frederick tarafından hazırlanan bilişsel yansıma testi olarak adlandırılıyor. Bu test yalnızca 3 sorudan oluşuyor ve cevapları bulmak oldukça zor. Test sırasında 3 soruya cevap vermeniz gerekiyor ve her soru için yalnızca 10 saniye süreniz var.
Dünyanın en kısa IQ testi yalnızca 3 sorudan oluşuyor. Sorular oldukça basit gibi görünse de cevapları bulmak oldukça zor.