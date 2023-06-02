Dünyada sadece 43 kişide var! Bu kan altından milyon kat daha değerli, A-B-AB-0 kan grubu bir yana o bir yana

Dört ana kan grubu 0, A, B ve AB olarak tanımlanıyor. Her biri farklı antijenler ve antikorlar içeriyor. Ayrıca Rh faktörü olarak adlandırılan bir başka antijen de (+/-) olarak ifade edilen pozitif veya negatif olabilen kan grupları üzerinde etkili oluyor. Bu kombinasyonlarla birlikte dünya genelinde toplamda 8 farklı kan grubu bulunuyor. Ancak nadir bir kan grubu olan altın kanı ilk kez duyacaksınız.