Dünyada sadece 43 kişide var! Bu kan altından milyon kat daha değerli, A-B-AB-0 kan grubu bir yana o bir yana
Dünya üzerinde yaşayan 8 milyar insanın farklı kan gruplarına sahip. Kan, vücutta hayati öneme sahip bir sıvı ve birçok önemli işlevi yerine getiriyor. Kan, oksijen ve besin maddelerini vücudun çeşitli bölgelerine taşıyor, bağışıklık sistemine yardımcı olarak enfeksiyonlarla mücadele ediyor ve vücut ısısını düzenliyor. Ayrıca öyle bir kan grubu var ki daha adını duymadınız. Altın kan adı verilen bu kan dünyada sadece 43 kişide bulunuyor.
Dört ana kan grubu 0, A, B ve AB olarak tanımlanıyor. Her biri farklı antijenler ve antikorlar içeriyor. Ayrıca Rh faktörü olarak adlandırılan bir başka antijen de (+/-) olarak ifade edilen pozitif veya negatif olabilen kan grupları üzerinde etkili oluyor. Bu kombinasyonlarla birlikte dünya genelinde toplamda 8 farklı kan grubu bulunuyor. Ancak nadir bir kan grubu olan altın kanı ilk kez duyacaksınız.
ÇOK DEĞERLİ...
Rhnull kan grubuna sahip insanlar kan vermek için oldukça değerlidirler. Çünkü Rh faktörü negatif kan ihtiyacı olan hastalara uyumlu kan sağlayabilirler.
Ancak bu kan grubuna sahip olmak aynı zamanda nadir bir kan grubu olması nedeniyle bazı zorluklar da yaratabilir.
ALTIN KAN NEDİR?
Altın kan, bilimsel olarak Rhnull veya Rhesus negatif kan olarak adlandırılan bir kan grubudur. Kırmızı kan hücrelerindeki Rh faktörü adı verilen bir proteine sahip değildir.