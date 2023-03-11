Doğuştan bedavacı 3 burç! Ceplerinde sanki akrep var! Boş mezar bulsalar içine atlarlar!
Astrologlar bazı burçların diğerlerinden daha cimri olma eğiliminde olduğunu düşünebiliyor. Burçlar, kişilerin karakteristik özelliklerini belirleyen astrolojik sembolleri olduğundan bazıları farklı özellikleriyle ön plana çıkıyor. Yurt dışında internetteki indirimleri en çok kovalayan burçların belirlendiği bir araştırma yapıldı. Bedava ürünlere, evlere veya arabalara göz diken doğuştan bedavacı 3 burç belirlendi. İşte bazı astrologlar tarafından cimri olarak kabul edilen burçlar!
11.03.2023 12:15 - Son Güncelleme: 11.03.2023 12:15
Burçlar sadece kişilik özelliklerinin bazılarını belirleyebiliyor ve insanların cimri olup olmadığı, kişisel seçimlerine ve değerlerine bağlı değerlendiriliyor. İndirimleri fırsat haline gelen bazı burçlar var. Bu bedavacı burçlar için öyle espriler yapılıyor ki duyan katıla katıla gülüyor. Astroloji haritasındaki mizahlarına uygun olan bu bedavacı burçlar çevrenizde yer alabiliyor. İşte bedavacı doğan 3 burç!