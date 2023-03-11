Doğuştan bedavacı 3 burç! Ceplerinde sanki akrep var! Boş mezar bulsalar içine atlarlar!

Burçlar sadece kişilik özelliklerinin bazılarını belirleyebiliyor ve insanların cimri olup olmadığı, kişisel seçimlerine ve değerlerine bağlı değerlendiriliyor. İndirimleri fırsat haline gelen bazı burçlar var. Bu bedavacı burçlar için öyle espriler yapılıyor ki duyan katıla katıla gülüyor. Astroloji haritasındaki mizahlarına uygun olan bu bedavacı burçlar çevrenizde yer alabiliyor. İşte bedavacı doğan 3 burç!