Diş şekliniz kişiliğinizi ortaya koyuyor! Tüm kirli çamaşırlarınız ortaya dökülüyor! Dişleriniz böyleyse zengin olacaksınız...

4 KARE ŞEKİLLİ DİŞ

Kare şekilli dişleriniz varsa kişilik özellikleriniz nesnelliği, kontrolü ve düzeni sevdiğinizi gösterir. Duygularınızın kontrolü her zaman sizdedir. Sakin ve objektifsin. Bir şeyleri anlama konusunda yüksek bir duygunuz var. Karar vermede ve bir yargıya varmada iyisiniz. Hırslı ve diplomatik birisin. Bazılarınız ayrıca güçlü bir girişimci ruha sahip olabilir. Ayrıca iyi organizasyon becerilerine sahipsiniz. mantıklısın Herhangi bir karar vermeden önce her şeyi iyice ve uzun süre düşüneceksiniz. Bazen kafanı kalbin üzerinde çok fazla kullanırsın. Duygulardan yoksun biri olarak karşımıza çıkabilirsiniz. İçten içe şefkatli bir birey olduğunuzu pek çok insan bilmeyebilir.