Diş şekliniz kişiliğinizi ortaya koyuyor! Tüm kirli çamaşırlarınız ortaya dökülüyor! Dişleriniz böyleyse zengin olacaksınız...
Diş şeklinin bir kişinin kişiliğini nasıl yansıttığına dair psikolojik gerçekleri sizler için derledik. Birçok çalışma, diş şekli ve kişilik arasındaki bağlantıyı ortaya koyuyor. İşte diş şeklinize göre kişilik özellikleriniz...
3 ÜÇGEN ŞEKİLLİ DİŞ
Üçgen şekilli dişe sahipseniz, kişilik özellikleriniz dinamik olduğunuzu gösterir. Kaygısız bir hayat yaşama eğilimindesiniz. Şimdiki anın tadını çıkarmakta iyisin. Çok iyimsersiniz. Son derece bağımsız olabilirsiniz. Bununla birlikte, kaygısız doğanız nedeniyle bir temelden veya sağlam bir temelden yoksun olabilirsiniz.
4 KARE ŞEKİLLİ DİŞ
Kare şekilli dişleriniz varsa kişilik özellikleriniz nesnelliği, kontrolü ve düzeni sevdiğinizi gösterir. Duygularınızın kontrolü her zaman sizdedir. Sakin ve objektifsin. Bir şeyleri anlama konusunda yüksek bir duygunuz var. Karar vermede ve bir yargıya varmada iyisiniz. Hırslı ve diplomatik birisin. Bazılarınız ayrıca güçlü bir girişimci ruha sahip olabilir. Ayrıca iyi organizasyon becerilerine sahipsiniz. mantıklısın Herhangi bir karar vermeden önce her şeyi iyice ve uzun süre düşüneceksiniz. Bazen kafanı kalbin üzerinde çok fazla kullanırsın. Duygulardan yoksun biri olarak karşımıza çıkabilirsiniz. İçten içe şefkatli bir birey olduğunuzu pek çok insan bilmeyebilir.