Dikkat çeken altın kararı...İslam Memiş depremin ardından altın alanları uyardı! Bu rakamı gören yandım anam der! Reşat ve 1-5-10-20 gram altın kaç TL?

Memiş: "Kısa vadeli bu geri çekilmelerin bir alım fırsatı vereceğini düşünüyorum" diyen eksper isim, "Genellikle altın borcu olan düğün yapacak olan altın yatırımı yapacak olan kişilerin de Şubat ayı içinde en azından Şubat ayının 15'ine kadar öngördüğüm bu geri çekilmelerde bir alım fırsatı verebilir.