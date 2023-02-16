Dikkat çeken altın kararı...İslam Memiş depremin ardından altın alanları uyardı! Bu rakamı gören yandım anam der! Reşat ve 1-5-10-20 gram altın kaç TL?
Bu rakamı gören yandım anam der! Reşat ve 1-5-10-20 gram altın kaç TL? Altın alanların ve yatırım yapanların oldukça yakından takip ettiği isim olan altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş çarpıcı açıklamalar yaptı. Gram altın için yeni tahminde bulunan Memiş altın yatırımcılarına yeni bir fırsat sunuyor. Altın yatırımcıları tarafından merak edilen konulardan biri de altın fiyatlarının ne zamana kadar yükselişe devam edeceği. Yükselişin devam edip etmeyeceği ile ilgili araştırmalar yapan vatandaşlar altınlarını ne zaman bozdurmaları gerektiği hakkında bilgi almak için altın ve para piyasaları uzmanlarından gelen açıklamaları yakından takip ediyor.
Reşat ve 1-5-10-20 gram altın kaç TL? Dikkat çeken altın kararı... Altın fiyatlarıyla ilgili vatandaşlar ayrıntıları öğrenmek için araştırmalarına devam ediyorlar. Son dakika altın fiyatları aşağı yönlü hamlesine bugün de devam etmekte. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, deprem eşliğinde büyüme sayıların aşağı yönlü davranacağını ve eksi 2 düşüş yaşanacağını konuştu. Deprem eşliğinde çoğu maliyetin arttığının vurgulayan İslam Memil, meydana çıkan maliyetlerin bir bölümünü DASK gibi sigorta kuruluşlarının karşılayacağını açıkladı. Yaşanan deprem felaketi ile birlikte bölgede tarımsa faaliyetlerin azalacağını söyleyen İslam Memiş, bu durumun enflasyonu büyümesine neden olabileceğini kaydetti.
İslam Memiş altın fiyatlarındaki düşüşü değerlendirmek isteyen yatırımcıları uyardı. Altın fiyatları düşüşüşe geçerken İslam Memiş ''son fırsa'' diyerek yatırımcılara kritik değerlendirmelerde bulundu. Memiş altında kısa vakitli alım fırsatının geleceğini evvelki açıklamalarında dile getirmişti. Altın ve Para Piyasası Uzmanı Memiş, şubat ayına işaret ederek, yatırımcılar için öngörülerini peş peşe açıkladı.
Memiş: "Kısa vadeli bu geri çekilmelerin bir alım fırsatı vereceğini düşünüyorum" diyen eksper isim, "Genellikle altın borcu olan düğün yapacak olan altın yatırımı yapacak olan kişilerin de Şubat ayı içinde en azından Şubat ayının 15'ine kadar öngördüğüm bu geri çekilmelerde bir alım fırsatı verebilir.
1185 liraya kadar artan gram altın fiyatlarında aşağı yönlü seyrin devam ettiği ifade edildi. Konu hakkında geçen haftalarda ABD'de iş gücü istatistiklerinin beklentilerden daha iyi bir performans göstermesinin sonrasında ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz artışlarına devam edeceği beklentisinin hakim bulunduğu bildirildi.