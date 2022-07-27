Dikkat! Başvuruyu kaçırmayın! 300, 400, 600 TL ödeme yapılıyor!

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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bağlamında çocuklu ailelere nakdi yardımda bulunacağını açıkladı. Çocuklu aileler amacıyla "doğum yardımı" başlığı altında iki ayrı hizmet geliştirdiğini duyuran bakanlık, alakalı hizmetlerinin ayrıntılarını paylaştı. İşte bakanlığın doğum yardımı hizmetlerine dair haberin devamı
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, çoğu sosyal yardım modeli aracılığı ile vatandaşlara destek olacağını duyururken, "doğum yardımı" başlığı altında da anne- babalara nakit desteği vereceğini bildirdi.
Doğum Yardımı
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı doğrultusundan tasarlanmış olan sosyal yardım modellerinden biri olarak hizmete yayılan doğum yardımı, 15 Mayıs 2015 tarihinden sonra doğan çocuğa ya da çocuklara sahip olan ailelere oluşturulan nakdi yardımı ifade etmektedir. Bu yardım aracılığı ile ailelere çocuk sayılarına göre değişik tutarlarda nakit yardımı ulaştırılmaktadır.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın PTT şubeleri aracılığı ile ilettiği doğum parası yardımının detayları açıklandı. Bakanlık, alakalı yardımın tek seferlik bir ödemeden ibaret olduğunu ve hem annenin hem de babanın bu yardım hizmetine müracaatta bulunabileceğini bildirdi.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın bu yardım kapsamında ailelere ilettiği nakdi yardımların tutarları şu şekilde belirlendi: