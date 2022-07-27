Dikkat! Başvuruyu kaçırmayın! 300, 400, 600 TL ödeme yapılıyor!

Doğum Yardımı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı doğrultusundan tasarlanmış olan sosyal yardım modellerinden biri olarak hizmete yayılan doğum yardımı, 15 Mayıs 2015 tarihinden sonra doğan çocuğa ya da çocuklara sahip olan ailelere oluşturulan nakdi yardımı ifade etmektedir. Bu yardım aracılığı ile ailelere çocuk sayılarına göre değişik tutarlarda nakit yardımı ulaştırılmaktadır.