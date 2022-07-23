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Devlet, birçok farklı alanda karşılıksız nakit desteği sunacağını açıkladı! 18 yaşından büyük olmanız yeterli! İşte başvuru şartları

Başkasının yanında çalışmayıpta, kendi işinin sahibi olmak isteyen vatandaşlar bağlamında nakit destekleri veriliyor. Devlet tarafından verilen bu paralar çeşitli meslek dallarına hibe ediliyor.

takvim.com.tr
23.07.2022 15:44 - Son Güncelleme: 23.07.2022 15:44
Devlet, birçok farklı alanda karşılıksız nakit desteği sunacağını açıkladı! 18 yaşından büyük olmanız yeterli! İşte başvuru şartları

Devlet birtakım kurumları aracılığı ile vatandaşlara detaylı alanlarda nakdi desteklerde bulunmaktadır. Bu destek programlarından biri de meslek gruplarını kapsamaktadır. Dışa bağımlılığı azaltmak ve böylece de ülke ekonomisinin iyileşmesini sağlamak isteyen devlet kurumları, belirledikleri şartları gerçekleştiren bütün ülke vatandaşlarına, detaylı kategoriler altında geri ödemeli ya da karşılıksız olmak üzere iki değişik başlıkta nakit desteğinde bulunmaktadır.

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Devlet, birçok farklı alanda karşılıksız nakit desteği sunacağını açıkladı! 18 yaşından büyük olmanız yeterli! İşte başvuru şartları
Devlet Desteği Sağlanan İş Kolları
Bir işyerine sahip olmak isteyen fakat şimdilik ne iş yapacağına karar vermeyen vatandaşlar, kendi bütçelerini aşmadan destek alarak yapabilecekleri meslekleri sıklık ile araştırıyorlar.
Devlet, birçok farklı alanda karşılıksız nakit desteği sunacağını açıkladı! 18 yaşından büyük olmanız yeterli! İşte başvuru şartları

Bu kapsamda döneme giren KOSGEB, çoğu değişik alanda vatandaşlara geri ödemeli ya da geri ödemesiz nakit desteğinde bulunduğunu açıklayarak, destek verilen birtakım başlıkları şu şekilde bildirdi:

Devlet, birçok farklı alanda karşılıksız nakit desteği sunacağını açıkladı! 18 yaşından büyük olmanız yeterli! İşte başvuru şartları

· Gıda ürünlerinin imalatı

· Kümes hayvanları etlerinin üretilmesi

· Kabuklu deniz hayvanları ve balık ürünlerinin işlenmesi ve saklanması

Devlet, birçok farklı alanda karşılıksız nakit desteği sunacağını açıkladı! 18 yaşından büyük olmanız yeterli! İşte başvuru şartları

· Sebze ve meyve suyu imalatı

· Ayçiçek yağı imalatı

· Süt ürünleri imalatı

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