Devlet, birçok farklı alanda karşılıksız nakit desteği sunacağını açıkladı! 18 yaşından büyük olmanız yeterli! İşte başvuru şartları

Devlet birtakım kurumları aracılığı ile vatandaşlara detaylı alanlarda nakdi desteklerde bulunmaktadır. Bu destek programlarından biri de meslek gruplarını kapsamaktadır. Dışa bağımlılığı azaltmak ve böylece de ülke ekonomisinin iyileşmesini sağlamak isteyen devlet kurumları, belirledikleri şartları gerçekleştiren bütün ülke vatandaşlarına, detaylı kategoriler altında geri ödemeli ya da karşılıksız olmak üzere iki değişik başlıkta nakit desteğinde bulunmaktadır.