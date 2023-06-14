Dev yılan sokak ortasında akılları aldı! Burası Tanzanya değil Türkiye! O ilimizde istila başladı!
Kastamonu'da bir binanın bahçesinde yaklaşık 1,5 metre uzunluğunda bir yılanın görülmesi, vatandaşları büyük bir şaşkınlığa uğrattı. Bu olay, bölgedeki halk arasında tedirginlik yaratırken, cep telefonlarıyla kaydedilen görüntüler de sosyal medyada hızla yayıldı. Görüntülerde, bahçede dolaşan dev yılanın ne zaman ve nasıl ortaya çıktığı henüz netlik kazanmamış olsa da, vatandaşlar o anları şaşkınlıkla izlediklerini belirttiler. Yılanın bahçeden çıkarak yeşil bir alanda kaybolduğunu ifade eden görgü tanıkları, güvenlik önlemlerinin alınması ve yılanın yakalanması için yetkililerin harekete geçmesi gerektiğini ortaya koydular.
14.06.2023 12:15 - Son Güncelleme: 14.06.2023 12:15
Yaz aylarının gelmesiyle birlikte yılanların aktif hale gelmesi, insanların tedirgin olmasına neden oluyor. Son günlerde Türkiye genelinde sık sık görülen yılan vakalarına bir yenisi daha eklendi. Bu seferki olay Kastamonu'da gerçekleşti ve dev bir yılan sokak ortasında akılları aldı.
Bu olay, Afrika'da yaşanan yılan vakalarını hatırlatırken uzmanlar da bölge halkını yılan saldırıları konusunda uyarıyor. Yetkili isimler yılan vakalarının havaların ısınmasıyla birlikte artabileceğine dikkat çekti.
Diğer bir olay ise Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde yaşandı. Türkiye'nin en ölümcül yılanı olarak bilinen ve nesli tükenmekte olan koca engerek yılanı, sürü halinde görüntülendi.