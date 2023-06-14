Dev yılan sokak ortasında akılları aldı! Burası Tanzanya değil Türkiye! O ilimizde istila başladı!

Yaz aylarının gelmesiyle birlikte yılanların aktif hale gelmesi, insanların tedirgin olmasına neden oluyor. Son günlerde Türkiye genelinde sık sık görülen yılan vakalarına bir yenisi daha eklendi. Bu seferki olay Kastamonu'da gerçekleşti ve dev bir yılan sokak ortasında akılları aldı.