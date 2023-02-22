Detaylar belli oldu! Kadınlara ömür boyu ödenecek, emekliler de alabiliyor! SGK bu şartı taşıyanlara 3 maaş ödeme yapıyor!

Sigorta Türü Farklıysa Çifte Maaş

Kadın çalışanlar kendi iş durumları neticesinde emekli olsalar dahi dul ya da yetim maaşlarını almaya devam edebilirler. Birkaç ayrıntı göz önünde bulundurulduğu taktirde kadınlar bu fırsattan faydalanabilir. Bu ayrıntılar şu şekilde sıralanabilir: