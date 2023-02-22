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Haberler Trend Detaylar belli oldu! Kadınlara ömür boyu ödenecek, emekliler de alabiliyor! SGK bu şartı taşıyanlara 3 maaş ödeme yapıyor!

Detaylar belli oldu! Kadınlara ömür boyu ödenecek, emekliler de alabiliyor! SGK bu şartı taşıyanlara 3 maaş ödeme yapıyor!

SGK bu şartı taşıyanlara 3 maaş ödeme yapıyor! Kadınlar bu fırsat sayesinde dul ya da yetim durumlarında maaşa bağlanabiliyor. Kadınlar kendi işlerinden emekli olsalar bile bu haklardan faydalanabiliyorlar. Güvencesi olmayanlara da primsiz maaş ödemesi yapılıyor. Bu konunun detayları ile ilgili bilgi almak için Sosyal Güvenlik Kurumu'na başvuruda bulunmak gerekiyor. Buradan alınan gerekli bilgilerin ardından maaş için başvuruda bulunabilirsiniz.

takvim.com.tr
22.02.2023 11:11 - Son Güncelleme: 22.02.2023 11:11
Detaylar belli oldu! Kadınlara ömür boyu ödenecek, emekliler de alabiliyor! SGK bu şartı taşıyanlara 3 maaş ödeme yapıyor!

Sosyal Güvenlik Kurumu çalışanlara ve yakınlarına yardımda bulunmaya devam etmeye çalışıyor. Kurumun belirlediği mevzuata göre eşi, annesi, babası vefat eden kadınlara yönelik özel imtiyazlar sağlanıyor. Sadece çalışanlarla sınırlı kalmayan kurum desteklerini çalışan yakınlarına da sunuyor.

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Detaylar belli oldu! Kadınlara ömür boyu ödenecek, emekliler de alabiliyor! SGK bu şartı taşıyanlara 3 maaş ödeme yapıyor!

Sigorta Türü Farklıysa Çifte Maaş

Kadın çalışanlar kendi iş durumları neticesinde emekli olsalar dahi dul ya da yetim maaşlarını almaya devam edebilirler. Birkaç ayrıntı göz önünde bulundurulduğu taktirde kadınlar bu fırsattan faydalanabilir. Bu ayrıntılar şu şekilde sıralanabilir:

Detaylar belli oldu! Kadınlara ömür boyu ödenecek, emekliler de alabiliyor! SGK bu şartı taşıyanlara 3 maaş ödeme yapıyor!
  • İlk nokta eş, anne veya babanın vefatı 1 Ekim 2008'den önce olmasıdır.
  • İkinci nokta ise vefat eden yakının sigorta durumudur.
Detaylar belli oldu! Kadınlara ömür boyu ödenecek, emekliler de alabiliyor! SGK bu şartı taşıyanlara 3 maaş ödeme yapıyor!
  • Kadın kişi kendi çalışmasından SSK emeklisiyse ölen kocası BAĞ-KUR'uysa anne-baba Emekli Sandığındansa üç maaş birden almaya devam edebiliyor.

Detaylar belli oldu! Kadınlara ömür boyu ödenecek, emekliler de alabiliyor! SGK bu şartı taşıyanlara 3 maaş ödeme yapıyor!

Ölüm Aylıklarını Kimler Alabiliyor?

Vefat eden sigortalıya yakınlık derecesine bağlı olarak ölüm aylıkları alınabiliyor. Vefat eden sigortalının eşi, çocukları, anne ve babası ölüm aylığına bağlanabiliyor.

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