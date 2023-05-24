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Haberler Trend Derzleri kar gibi beyazlatacak! 30 dakika sonra gözlerinize inanamayacaksınız! Fayans arasındaki silikonu gıcır gıcır yapan formül...

Derzleri kar gibi beyazlatacak! 30 dakika sonra gözlerinize inanamayacaksınız! Fayans arasındaki silikonu gıcır gıcır yapan formül...

Silikonlar zaman içinde bozulabilir ve küf, toz gibi etkenlerle siyah bir görünüm alabilir. Bu durum birçok insanın şikayetçi olduğu bir sorundur ve derzlerin temizlenmesi için çeşitli yöntemler aranmaktadır. İşte fayans aralarını bembeyaz yapacak etkili bir formül. Derzlerdeki eski silikonu temizlemek için öncelikle yüzeyi iyi bir şekilde temizlemek önemlidir. Bir spatula veya keskin bir bıçak yardımıyla eski silikonu kazıyın ve derz aralarındaki kalıntılardan kurtulun. Ardından bir temizlik bezi veya süngerle yüzeyi iyice temizleyin ve kurumaya bırakın.

takvim.com.tr
24.05.2023 11:10 - Son Güncelleme: 24.05.2023 11:10
Derzleri kar gibi beyazlatacak! 30 dakika sonra gözlerinize inanamayacaksınız! Fayans arasındaki silikonu gıcır gıcır yapan formül...

Fayans aralarındaki kirli görünümden şikayetçi olanlara mucize formül! Ne yaparsanız yapın fayans arasındaki silikon beyazlamıyorsa bu yöntemi denemelisiniz. Zamanla kararan silikonları 30 dakika içerisinde kar beyazı yapabilirsiniz. İşte ışıl ışıl banyonun sırrı...

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Derzleri kar gibi beyazlatacak! 30 dakika sonra gözlerinize inanamayacaksınız! Fayans arasındaki silikonu gıcır gıcır yapan formül...

KARARAN SİLİKON NASIL TEMİZLENİR?

Kararan silikonu temizlemenin en bilindik yöntemlerinden birisi çamaşır suyudur. Hafif nemlendirilmiş yüzeye çamaşır suyu dökün ve fırça veya sünger yardımıyla iyice ovalayın. Ortalama 30 dakika kadar durulamayın. Daha sonra ılık su yardımıyla durulayın.

Derzleri kar gibi beyazlatacak! 30 dakika sonra gözlerinize inanamayacaksınız! Fayans arasındaki silikonu gıcır gıcır yapan formül...

Kararan silikonu temizlemek için kullanılan bir başka yöntem ise mineralli krem temizleyicilerdir. Nemli bir beze mineralli krem temizleyici dökün ve rengi değişmiş bölgeyi temizleyin. Daha sonra ılık suyla temizleyin.

Derzleri kar gibi beyazlatacak! 30 dakika sonra gözlerinize inanamayacaksınız! Fayans arasındaki silikonu gıcır gıcır yapan formül...

Kararmış silikondan kurtulmanın en kolay yolu silikonu söküp baştan silikon uygulamaktır. Eğer bu mümkün değilse renkli silikon alıp rengini değiştirebilirsiniz.

Derzleri kar gibi beyazlatacak! 30 dakika sonra gözlerinize inanamayacaksınız! Fayans arasındaki silikonu gıcır gıcır yapan formül...

KABARTM TOZU MUCİZESİ

Kararmış silikonların temizlenmesi için kabartma tozunu suyla karıştırıp macun kıvamına getirİN.

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