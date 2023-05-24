Derzleri kar gibi beyazlatacak! 30 dakika sonra gözlerinize inanamayacaksınız! Fayans arasındaki silikonu gıcır gıcır yapan formül...
Silikonlar zaman içinde bozulabilir ve küf, toz gibi etkenlerle siyah bir görünüm alabilir. Bu durum birçok insanın şikayetçi olduğu bir sorundur ve derzlerin temizlenmesi için çeşitli yöntemler aranmaktadır. İşte fayans aralarını bembeyaz yapacak etkili bir formül. Derzlerdeki eski silikonu temizlemek için öncelikle yüzeyi iyi bir şekilde temizlemek önemlidir. Bir spatula veya keskin bir bıçak yardımıyla eski silikonu kazıyın ve derz aralarındaki kalıntılardan kurtulun. Ardından bir temizlik bezi veya süngerle yüzeyi iyice temizleyin ve kurumaya bırakın.
24.05.2023 11:10 - Son Güncelleme: 24.05.2023 11:10
Fayans aralarındaki kirli görünümden şikayetçi olanlara mucize formül! Ne yaparsanız yapın fayans arasındaki silikon beyazlamıyorsa bu yöntemi denemelisiniz. Zamanla kararan silikonları 30 dakika içerisinde kar beyazı yapabilirsiniz. İşte ışıl ışıl banyonun sırrı...