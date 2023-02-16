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Haberler Trend Depremde yıkılmayan binaların sırrı ortaya çıktı! Hatay'daki AFAD gönüllüsü açıkladı! Üzerinde çatlak bile yok! Meğer inşa edilirken...

Depremde yıkılmayan binaların sırrı ortaya çıktı! Hatay'daki AFAD gönüllüsü açıkladı! Üzerinde çatlak bile yok! Meğer inşa edilirken...

Depremde zarar görmeyen binalar birçok kişi tarafından merak ediliyor. Hatay İskenderun'da AFAD gönüllüsü olarak görev alan kişi yıkılmayan binaların sırrını ortaya çıkardı. Üzerinde çatlak bile olmayan binaların inşaat fotoğraflarını gösteren AFAD görevlisi şoke edecek detaylar paylaştı. İşte deprem sonrası yıkılmayan binaların sırrı...

takvim.com.tr
16.02.2023 16:35 - Son Güncelleme: 16.02.2023 16:35
Depremde yıkılmayan binaların sırrı ortaya çıktı! Hatay’daki AFAD gönüllüsü açıkladı! Üzerinde çatlak bile yok! Meğer inşa edilirken...

Depremde hasar almayan binanın sırrı ortaya çıktı. AFAD gönüllüsü Hatay İskenderun'da yer alan o binaların neden yıkılmadığını açıkladı. İşte sağlam bina nasıl olur sorusunun cevabı...

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Depremde yıkılmayan binaların sırrı ortaya çıktı! Hatay’daki AFAD gönüllüsü açıkladı! Üzerinde çatlak bile yok! Meğer inşa edilirken...

Yanındaki tüm binaların yerle bir olduğu görülen ve sadece 3 bloktan oluşan bu binaların ayakta kalması görenleri şaşkınlığa uğrattı.

Depremde yıkılmayan binaların sırrı ortaya çıktı! Hatay’daki AFAD gönüllüsü açıkladı! Üzerinde çatlak bile yok! Meğer inşa edilirken...

Görevli binaların yıkılmama sırrını ortaya çıkarmak için geçmişteki geçmişteki inşaat görüntülerine ulaştı.

Depremde yıkılmayan binaların sırrı ortaya çıktı! Hatay’daki AFAD gönüllüsü açıkladı! Üzerinde çatlak bile yok! Meğer inşa edilirken...

Belirtilenlere göre mavi alan içindeki kısımda çelik kolonların yer aldığını ve binaların bu sayede zarar görmediği ortaya çıktı.

Depremde yıkılmayan binaların sırrı ortaya çıktı! Hatay’daki AFAD gönüllüsü açıkladı! Üzerinde çatlak bile yok! Meğer inşa edilirken...

Görevli kişi işini ehliyle yapan insanların da var olduğunu belirterek videoyu sonlandırdı.

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